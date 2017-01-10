Как не стать жертвой нападения бродячих собак - советы Zakon.kz
10 января 2017, 17:44
Бешеная собака или целая свора бродячих собак, к сожалению, довольно частое явление наших улиц. Озверевшие «друзья человека» нападают на прохожих, кусают и рвут одежду.
С начала нового года в СМИ стали снова появляться сообщения о нападении бродячих собак на людей. Так, в Атырау на днях собаки набросились на 7-летнего ребенка. Сейчас состояние покусанного мальчика остается стабильно тяжелым.
Всего в прошлом 2016 году в Атырауской области от укусов животных пострадали 1494 человека.
Бездомные собаки, как отмечают эпидемиологи опасны, еще и тем, что являются носителями различных инфекций.
Редакция Zakon.kz предлагает читателям несколько советов о том, как себя вести и что делать если на Вас напали бродячие собаки.
Прежде всего, конечно, если вы увидели злую собаку, лучше обойти ее стороной. Лучше перестраховаться, чем потом отбиваться о стаи.
Чего делать нельзя, если вы встретились со злобным псом:
1. Не показывайте ей, что вы испугались. Они чувствуют ваш страх и это только провоцирует их.
2. Не бегите. Инстинкт сработает молниеносно, собака будет догонять добычу.
3. Не смотрите псине в глаза, она воспримет это как вызов и набросится на вас.
Что нужно делать, чтобы защитить себя:
1. Привлекать внимание, звать на помощь.
2. Выставить руку ладонью вперед и четко сказать «Фу!»
3. Наклониться и поднять с земли камень, кирпич, ветку (или сделать вид, что вы берете что-то с земли). Замахнитесь, будто вы готовы запустить в нее камень.
4. Иногда при встрече один на один срабатывает такой прием: нужно замереть. Это может сбить собаку с толку и она потеряет к вам интерес.
5. Если у вас есть кофта, постарайтесь ударить нападающую собаку по морде. Или намотайте куртку на руку, чтобы собака набросилась на нее, а вы смогли ее ударить в нос. Лучшая зашита- это нападение!
Если на Вас нападает целая свора и у совершенно ничего нет под рукой, то:
1. Спокойно продолжайте удаляться от собак, соблюдая дистанцию 3-5 метров.
2. Кричите, выставляйте ладонь вперед, говорите «Стоп!», «Фу!», поднимайте с пола камень.
3. Собаки могут вас окружить, будьте на чеку и не позволяйте им этого сделать.
Хорошо если у вас вдруг окажется с собой: что-то тяжелое, электрошокер или колбаса. Эти средства способны отпугнуть или отвлечь стаю.
Если вы стали свидетелем, как собака набросилась на ребенка
1.Постараться вызвать полицию и скорую. Полиция нужна как люди с оружием. Скорая-так как могут быть серьезные раны у пострадавшего и если ему не оказать быстро помощь может скончаться от полученных увечий.
2.Против агрессивной крупной собаки (в том числе бойцовой породы) малоэффективным будет ультразвук и газовый баллончик, но как один из вариантов защиты можно рассматривать. Возможно это на несколько секунд дезориентирует собаку, а возможно еще больше разозлит. Предугадать сложно.
Единственный вариант спасти ребенка - это переключить внимание собаки на себя, то есть самому вступить в схватку с собакой. При этом постараться закрыть шею - шарфом, или кофтой вокруг шеи. При нападении лучше подставить левую руку, а правой рукой и ногами отбиваться.
Оттащить собаку от ребенка и переключить внимание на себя можно следующими способами:
-ударить собаку в нос
-схватить на задние ноги
-схватить,сильно сжать и перекрутить бубенчики пса
-схватить за место соединения задней ноги и туловища в районе живота
-применить удушающий прием (под челюсть поводком, палкой)
Разжать зубы пса можно попытавшись засунуть в пасть палку или арматурину.
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