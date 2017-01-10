Как не стать жертвой нападения бродячих собак - советы Zakon.kz

Бешеная собака или целая свора бродячих собак, к сожалению, довольно частое явление наших улиц. Озверевшие «друзья человека» нападают на прохожих, кусают и рвут одежду.

С начала нового года в СМИ стали снова появляться сообщения о нападении бродячих собак на людей. Так, в Атырау на днях собаки набросились на 7-летнего ребенка . Сейчас состояние покусанного мальчика остается стабильно тяжелым.

Всего в прошлом 2016 году в Атырауской области от укусов животных пострадали 1494 человека.

Бездомные собаки, как отмечают эпидемиологи опасны, еще и тем, что являются носителями различных инфекций.

Редакция Zakon.kz предлагает читателям несколько советов о том, как себя вести и что делать если на Вас напали бродячие собаки.





Прежде всего, конечно, если вы увидели злую собаку, лучше обойти ее стороной. Лучше перестраховаться, чем потом отбиваться о стаи.



Чего делать нельзя, если вы встретились со злобным псом: 1. Не показывайте ей, что вы испугались. Они чувствуют ваш страх и это только провоцирует их. 2. Не бегите. Инстинкт сработает молниеносно, собака будет догонять добычу. 3. Не смотрите псине в глаза, она воспримет это как вызов и набросится на вас.





Что нужно делать, чтобы защитить себя: 1. Привлекать внимание, звать на помощь. 2. Выставить руку ладонью вперед и четко сказать «Фу!» 3. Наклониться и поднять с земли камень, кирпич, ветку (или сделать вид, что вы берете что-то с земли). Замахнитесь, будто вы готовы запустить в нее камень. 4. Иногда при встрече один на один срабатывает такой прием: нужно замереть. Это может сбить собаку с толку и она потеряет к вам интерес. 5. Если у вас есть кофта, постарайтесь ударить нападающую собаку по морде. Или намотайте куртку на руку, чтобы собака набросилась на нее, а вы смогли ее ударить в нос. Лучшая зашита- это нападение!

Если на Вас нападает целая свора и у совершенно ничего нет под рукой, то : 1. Спокойно продолжайте удаляться от собак, соблюдая дистанцию 3-5 метров. 2. Кричите, выставляйте ладонь вперед, говорите «Стоп!», «Фу!», поднимайте с пола камень. 3. Собаки могут вас окружить, будьте на чеку и не позволяйте им этого сделать.

Хорошо если у вас вдруг окажется с собой: что-то тяжелое, электрошокер или колбаса. Эти средства способны отпугнуть или отвлечь стаю.





Если вы стали свидетелем, как собака набросилась на ребенка

1.Постараться вызвать полицию и скорую. Полиция нужна как люди с оружием. Скорая-так как могут быть серьезные раны у пострадавшего и если ему не оказать быстро помощь может скончаться от полученных увечий.