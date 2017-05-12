15 мая истекает срок представления отчетности по мониторингу сделок

В соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 5 Закона «О трансфертном ценообразовании» (далее - Закон) участники сделки обязаны предоставлять в уполномоченные органы информацию и отчетность по мониторингу сделок, а также иные документы в порядке, предусмотренном указанным Законом.

Отчетность по мониторингу сделок - представление участником сделки данных по сделкам, включая сделки с применением трансфертных цен, совершенным в течение отчетного периода, в органы государственных доходов ежегодно в соответствии с порядком и формами, утверждаемыми уполномоченным органом.

Мониторингу сделок подлежат международные деловые операции по товарам (работам, услугам), перечень которых утверждается уполномоченным органом.

Согласно статье 7 Закона отчетность по мониторингу сделок включает в себя следующую информацию:

1) документацию, подтверждающую обоснованность применения цен, включая:

данные о взаимосвязанности сторон;

описание предпринимательской деятельности участника сделки, отрасли, в которой осуществляет свою деятельность участник сделки, и условий рынка;

прогнозы, стратегию бизнеса, методологию трансфертного ценообразования, включая информацию, касающуюся факторов, которые влияют на установление цены;

функциональный анализ, анализ рисков, материальных и нематериальных активов;

отчеты по международным стандартам, в том числе финансовую отчетность;

2) метод, применяемый для определения рыночной цены;

3) источник информации;

4) информацию по сделкам, указанным в статье 3 Закона, содержащую сведения из договоров (контрактов), счетов-фактур (инвойсов), грузовых таможенных деклараций, сведения, представляемые финансовыми организациями, а также иные сведения, необходимые для определения дифференциала;

5) описание товаров (работ, услуг), включая физические характеристики, качество и репутацию на рынке, страну происхождения и производителя, наличие товарного знака и другую информацию, связанную с качественными характеристиками товара (работы, услуги);

6) договорные условия;

7) стратегию ведения деловых операций;

8) маржу, комиссионное (агентское) вознаграждение торгового брокера, трейдера или агента либо компенсации за выполнение ими торгово-посреднических функций. При этом участник сделки предоставляет информацию, раскрывающую составляющие маржи, если такая информация доступна участникам сделки, и в случае, если маржа включает в себя комиссионное (агентское) вознаграждение торгового брокера, трейдера или агента либо компенсацию за выполнение торгово-посреднических функций, уполномоченными органами эти составляющие не учитываются при осуществлении контроля;

9) другие данные, которые обосновывают правильность применения цены сделки и влияют на величину отклонения цены сделки от рыночной цены.

Информация, указанная в подпунктах 1), 5), 6), 7), 8) и 9), предоставляется в органы государственных доходов в случае наличия таких условий и данных, влияющих на величину отклонения цены сделки от рыночной цены при совершении сделок, регулируемых Законом.

Участники сделок, в том числе осуществляющие сделки с товарами, которые не подлежат мониторингу сделок в соответствии с Законом, обязаны вести документацию, подтверждающую обоснованность применяемой цены, и по запросу уполномоченных органов представлять ее в уполномоченные органы.

Правила осуществления мониторинга сделок (далее - Правила) утверждены Приказом Министра финансов РК от 16 марта 2015 года № 176 и включают в себя порядок заполнения участником сделки утвержденных форм отчетности по мониторингу сделок и их представления в уполномоченные органы, а также порядок ведения документации по мониторингу сделок.

Согласно пункту 3 Правил участники сделок по товарам (работам, услугам), международные деловые операции по которым подлежат мониторингу сделок, представляют отчетность по мониторингу сделок «Экспорт товаров (работ, услуг)» по форме согласно приложению 1 к Правилам и отчетность по мониторингу сделок «Импорт товаров (работ, услуг)» по форме согласно приложению 2 к Правилам (далее - формы отчетности по мониторингу сделок) в Комитет государственных доходов Министерства финансов РК (далее - Комитет государственных доходов) не позднее 15 мая года, следующего за отчетным. Отчетным периодом является календарный год.

Заполненные формы отчетности по мониторингу сделок представляются в электронном виде, допускающем компьютерную обработку информации, - посредством системы приема и обработки налоговой отчетности органов государственных доходов.

Формы отчетности по мониторингу сделок заверяются электронной цифровой подписью.

Порядок заполнении форм отчетности но мониторингу сделок установлен пунктами 9 и 10 Правил.

Порядок ведения документации по мониторингу сделок участниками сделок, осуществляющими сделки с товарами, которые подлежат и не подлежат мониторингу сделок установлен пунктами 11 и 12 Правил.

Г. Шахворостова

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