Как казахстанцы будут отдыхать и работать в 2017 году
11 января 2017, 09:46
Для тех, кто заранее планирует отдых, отпуск и т.д.
В Казахстане oфициaльнo oтмeчaют 10 пpaздникoв, oбщeй пpoдoлжитeльнocтью 14 днeй. Но отдыхать казахстанцы будут 18 праздничных дней (засчет дополнительных переносов в связи с совпадением праздничных дней с выходными), передает Zakon.kz
Январские праздники отгремели, в феврале, как известно нет праздников, так что трехдневную передышку от работы казахстанцам подарит март. 8 марта - в Международный женский день отдохнем 1 день, а уже на Наурыз можно планировать короткий отпуск - праздник официально отмечается три дня с 21 по 23 марта.
"Урожайными" на выходные традиционно будут и майские праздники, правда 1 мая - один день (понедельник), а вот в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы выходными будут целых 4 дня - 6 мая (обычная суббота), 7 мая - праздник, 8 мая и 9 мая.
Далее: День столицы (6 июля), День Конституции (30 августа), Курбан - айт (1 сентября) и День Первого Президента РК (1 декабря) - по одному выходному (так как эти праздники выпадают на будние дни), а вот День Независимости мы будет отмечать аж целых 4 дня подряд.
Фото: sputniknews.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4818768-43fc4e6f2546a5e97064189117bf9004
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com