Как казахстанцы будут отдыхать и работать в 2017 году





Январские праздники отгремели, в феврале, как известно нет праздников, так что трехдневную передышку от работы казахстанцам подарит март. 8 марта - в Международный женский день отдохнем 1 день, а уже на Наурыз можно планировать короткий отпуск - праздник официально отмечается три дня с 21 по 23 марта.