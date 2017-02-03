Кто должен представить налоговую отчетность по иностранному финансированию

Как известно, с 11 октября 2016 года вступили в действие изменения и дополнения в статьи 14, 20, 77, 557 и 627 Налогового кодекса об обязанностях налогоплательщиков уведомлять налоговые органы о получении денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства в размере, превышающем установленный уполномоченным органом размер, в случае, когда деятельность получателя денег и (или) иного имущества направлена на:

оказание юридической помощи, в том числе правовое информирование, защиту и представительство интересов граждан и организаций, а также их консультирование;

изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов (за исключением опросов общественного мнения и социологических опросов, проводимых в коммерческих целях), а также распространение и размещение их результатов;

сбор, анализ и распространение информации, за исключением случаев, когда указанная деятельность осуществляется в коммерческих целях;

а также представлять в таких случаях в налоговые органы сведения о получении и расходовании денег и (или) иного имущества в порядке, сроки и по форме, установленные уполномоченным органом.

Таким образом, введенные изменения затрагивают только тех физических и юридических лиц, которым платят из-за рубежа по трем видам деятельности: когда оказаны юридические услуги; проведены социологические опросы общественного мнения; и осуществлены сбор, анализ и распространение информации.

То есть, данные изменения не касаются тех лиц, которые занимаются подобной деятельностью в коммерческих целях с получением внешнеторговой выручки от предпринимательской деятельности и предоставляют налоговую отчетность.

При этом у лиц, которые обязаны представлять сведения о получении и расходовании денег и (или) иного имущества, отсутствует необходимость по регистрации в органах государственных доходов. Соответствующая информация отправляется по электронной системе через кабинет налогоплательщика либо представляется в письменной форме по выбору лиц, обязанных представить такие сведения.

Правила, формы и сроки представления уведомлений в налоговые органы о получении денег и (или) иного имущества утверждены приказом Министра финансов РК от 19 октября 2016 года № 553.

Уведомление по форме 017.00о полученных иностранных средствах физические и юридические лица должны представлять в течение 10 рабочих дней после заключения сделки. Так как предоставляемая информация носит чисто уведомительный характер, то разрешение от налогового органа на получение иностранных средств не требуется.

В случае внесения изменений в условия ранее заключенных сделок в части изменения суммы договора, сроков исполнения обязательств Уведомление представляется в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем внесения изменений в условия сделки.

В случае расторжения сделки направляется Уведомление с указанием вида «Дополнительное» в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем расторжения сделки, с указанием регистрационного номера основного уведомления и заполнением всех ранее отраженных реквизитов граф, за исключением граф, предусматривающих суммовые значения, которые отражаются со знаком «минус», т.е по факту заключения контракта необходимо представить уведомление в установленной форме независимо от уплаты.

Наряду с этим, приказом Министра финансов РК от 19 октября 2016 года № 554 утверждены Правила, сроки и форма сведений, представляемых физическими и юридическими лицами и (или) структурными подразделениями юридического лица органам государственных доходов. Сведения о получении и расходовании денег и иного имущества по форме 018.00, полученных от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства представляются в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом (то есть не позднее 15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября).

При отсутствии данных, подлежащих отражению, данные сведения представляются с нулевыми значениями.

Представление сведений прекращается в случае полного расходования денег и (или) иного имущества, полученных от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства.

За непредоставление налоговой отчётности или предоставление недостоверных, заведомо ложных сведений законодательством РК предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, приказом Министра финансов Республики Казахстан от 19 октября 2016 года № 555 утверждены формы налоговых регистров для лиц, получающих финансирование из-за рубежа:

- форма налогового регистра о получении физическими и юридическими лицами и (или) структурными подразделениями юридического лица денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства (приложение 30 к приказу);

- форма налогового регистра о полученных физическими и юридическими лицами и (или) структурными подразделениями юридического лица деньгах и (или) иного имущества, полученных от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства (приложение 31 к приказу);

- форма налогового регистра о расходовании физическими и юридическими лицами и (или) структурными подразделениями юридического лица денег и (или) иного имущества, полученных от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства (приложение 32 к приказу).

Реализуемые меры не ограничивают права налогоплательщиков и нацелены на создание прозрачной процедуры получения, расходования средств, а также исполнение международных обязательств.

Информация о лицах - получателях денег и имущества из иностранных источников будет доступна для всех желающих на интернет-портале Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.