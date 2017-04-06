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Новости за сегодня

С 1 мая 2017 года транспортировка, хранение, оптовая и розничная реализация алкогольной продукции с УКМ старого образца запрещена

Напоминаем, что Постановлением Правительства РК от 23 мая 2016 года № 300 было установлено в срок до 1 мая 2017 года осуществить перемаркировку алкогольной продукции, за исключением виноматериала, пива и пивного напитка, учетно-контрольными марками нового образца, введенными с 1 января 2016 года, с возможностью маркировки до 1 сентября 2016 года учетно-контрольными марками, введенными с 23 мая 2015 года.

Соответственно, с 1 мая 2017 года транспортировка, хранение, оптовая и розничная реализация алкогольной продукции с учетно-контрольными марками старого образца будет запрещена на основании пункта 4-1 статьи 653 Налогового кодекса и подпункта 4 пункта 2 статьи 9 Закона РК «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции».

В случае невыполнения данного требования пунктом 2 статьи 283 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на физических лиц в размере 50МРП, на субъектов малого предпринимательства - в размере 150 МРП, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 200 МРП, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 500 МРП, с конфискацией подакцизных товаров, явившихся непосредственным предметом правонарушения, а также с лишением лицензии на соответствующий вид деятельности, в случае оборота подакцизных товаров, подлежащих маркировке акцизными и (или) учетно-контрольными марками, совершенный в виде хранения, реализации и (или) транспортировки подакцизной продукции без акцизных и (или) учетно-контрольных марок, а равно с марками неустановленного образца и (или) не поддающимися идентификации.

Таким образом, при установлении факта наличия в оптовой и розничной сети алкогольной продукции, промаркированной УКМ старого образца, такие субъекты будут привлечены к административной ответственности.

Особое значение в данном случае имеет то, что перемаркировка может быть произведена только производителями и импортерами алкогольной продукции. Субъекты, не являющиеся импортерами, осуществляющие оптовую и розничную реализацию, не имеют возможности произвести перемаркировку. При этом, если поставщик не является производителем либо импортером алкогольной продукции, имеющаяся у него продукция должна быть возвращена им непосредственно своему поставщику для перемаркировки.


6 апреля 2017, 15:00
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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