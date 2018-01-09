15 января истекает срок представления очередной налоговой отчетности и уплаты налогов

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в срок не позднее 15 января 2018 года необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:

Декларация по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения по ф. 510.00, если срок уплаты наступил в ноябре 2017 года (до 15 числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором наступил срок уплаты) (ст. 316, ст.324 Налогового кодекса);

Декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за ноябрь 2017 года по ф. 400.00, 421.00 (п. 1, 2 ст. 296 Налогового кодекса);

Информация о плательщиках сбора с аукционов и объектах обложения по установленной форме (представляется устроителями аукционов по аукционам, проведенным в течение 4 квартала 2017 года) (п. 2 ст. 468 Налогового кодекса).

А также не позднее 15 января 2018 года необходимо произвести уплату платы за лесные пользования по древесине, отпускаемой на корню, за 4 квартал 2017 года (пп. 3 п. 3 ст. 507 Налогового кодекса).