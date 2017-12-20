20 декабря истекает очередной срок представления ФНО и уплаты налогов

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в срок не позднее 20 декабря необходимо:

представить следующие формы налоговой отчетности:

Последний срок представления дополнительного расчета сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу за 2017 год по ф. 101.02 (не позднее 20 декабря налогового периода) (п. 8 ст. 141 Налогового кодекса);

Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам за ноябрь 2017 года по ф. 320.00 и Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за ноябрь 2017 года по ф. 328.00 (п. 3 ст. 276-20 Налогового кодекса);

Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен в ноябре 2017 года) по ф. 851.00 (п. 3 ст. 483 Налогового кодекса);

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 (для плательщиков с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме при получении экологического разрешения в ноябре 2017 года) (п. 4 ст. 498 Налогового кодекса);

и произвести уплату налогов и платежей:

НДС в Таможенном союзе за ноябрь 2017 года (п. 4 ст. 276-20 Налогового кодекса);

Акциз за ноябрь 2017 года (п. 1 ст. 292, п. 3 ст. 298 Налогового кодекса);

Сбор с аукционов за ноябрь 2017 года (п. 3 ст. 467 Налогового кодекса);

Плата за эмиссии в окружающую среду, выкуп норматива по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме при оформлении разрешительного документа в ноябре 2017 года (п. 3 ст. 496 Налогового кодекса).

А также в срок не позднее 25 декабря необходимо произвести уплату следующих налогов и платежей:

ИПН с доходов физического лица-нерезидента, иностранца или лица без гражданства за ноябрь 2017 года, в том числе с доходов, указанных в трудовом договоре (контракте), заключенном между иностранцем или лицом без гражданства и юридическим лицом-нерезидентом (до 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором налог подлежит удержанию) (п. 1 ст. 201, п. 5 ст. 202 Налогового кодекса);

КПН, авансовые платежи за декабрь 2017 года (п. 2 ст. 142 Налогового кодекса);

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в ноябре 2017 года (п. 1 ст. 145 Налогового кодекса);

КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным в ноябре 2017 года доходам юридических лиц-нерезидентов (выплаченным и в пределах суммы выплаченной предоплаты) (пп. 1, 3 п. 1 ст. 195Налогового кодекса);

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в ноябре 2017 года (п. 3 ст. 161, пп. 2 п. 2-1 ст. 427 Налогового кодекса);

Социальный налог за ноябрь 2017 года (п. 1 ст. 360 Налогового кодекса);

Плата за пользование земельными участками, при оформлении договора на временное возмездное землепользование с 26 по 30 ноября 2017 года (абзац третий п. 5 ст. 481 Налогового кодекса);

Плата за использование радиочастотного спектра, текущий платеж по сроку не позднее 25 декабря 2017 года (п. 5. ст. 515 Налогового кодекса);

Плата за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи, текущий платеж по сроку не позднее 25 декабря 2017 года (п. 5. ст. 521 Налогового кодекса);

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за ноябрь 2017 года (п. 2 ст. 531Налогового кодекса);

Обязательные пенсионные взносы (пп. 1, 2, 7 п. 9 Правил исчисления, удержания (начисления) и перечисления ОПВ и ОППВ в ЕНПФ):

- удержанные из доходов, выплаченных работникам в ноябре 2017 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами по заявленному доходу в ноябре 2017 года;

- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в ноябре 2017 года;

Обязательные профессиональные пенсионные взносы, удержанные из доходов, выплаченных работникам в ноябре 2017 года (п. 50 Правил исчисления, удержания (начисления) и перечисления ОПВ и ОППВ в ЕНПФ);

Социальные отчисления за ноябрь 2017 года (п. 7 Правил исчисления и перечисления социальных отчислений);

Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным в ноябре 2017 года (пп. 1 п. 6 ст. 30 Закона об ОСМС);

Взносы на ОСМС (пп. 1, 2, 6 п. 6 ст. 30 Закона об ОСМС):

- уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами за ноябрь 2017 года;

- по договорам ГПХ за ноябрь 2017 года

Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2017 году с разбивкой по месяцам можно в налоговом календаре.