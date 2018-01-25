25 января 2018 года истекает очередной срок уплаты налогов и платежей
Уважаемые налогоплательщики!
Напоминаем, что в срок не позднее 25 января 2018 года необходимо уплатить следующие налоги и платежи:
КПН, авансовые платежи по КПН за январь 2018 года (п. 2 ст. 306 Налогового кодекса);
КПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в декабре 2017 год (п. 1 ст. 145 Налогового кодекса);
КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным в декабре 2017 года доходам юридических лиц-нерезидентов (выплаченным и в пределах суммы выплаченной предоплаты) (пп. 1, 3 п. 1 ст. 195 Налогового кодекса);
ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в декабре 2017 года (п. 3 ст. 161 и пп. 2 п.2-1 ст. 427 Налогового кодекса);
социальный налог за декабрь 2017 года (п. 1 ст. 360 Налогового кодекса);
плату за пользование земельными участками при оформлении договора на временное возмездное землепользование в декабре 2017 года (абзац третий п. 5 ст. 481 Налогового кодекса);
плату за размещение наружной (визуальной) рекламы за декабрь 2017 года (п. 2 ст. 531 Налогового кодекса);
обязательные пенсионные взносы (пп. 1, 2, 7 п. 9 Правил исчисления, удержания (начисления) и перечисления ОПВ и ОППВ в ЕНПФ):
- удержанные из доходов, выплаченных работникам в декабре 2017 года;
- уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами по заявленному доходу в декабре 2017 года;
- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в декабре 2017 года;
обязательные профессиональные пенсионные взносы, удержанные из доходов, выплаченных работникам в декабре 2017 года (п. 50 Правил исчисления, удержания (начисления) и перечисления ОПВ и ОППВ в ЕНПФ);
социальные отчисления за декабрь 2017 года (п. 7 Правил исчисления и перечисления социальных отчислений);
отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным в декабре 2017 года (пп. 1 п. 6 ст. 30 Закона об ОСМС);
взносы на ОСМС (пп. 1, 2 п. 6 ст. 30 Закона об ОСМС):
- уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами за декабрь 2017 года;
- по договорам ГПХ за декабрь 2017 года.
Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2017 году с разбивкой по месяцам можно в налоговом календаре.
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