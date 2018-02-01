5 февраля истекает срок уплаты ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в срок не позднее 5 февраля 2018 года необходимо уплатить ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой (частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов), полученным в январе 2018 года (п. 3 ст. 365 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 г.).

Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2018 году можно в налоговом календаре.