5 октября истекает срок уплаты ИПН по доходам частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в срок не позднее 5 октября 2017 года необходимо уплатить ИПН по доходам частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, полученным в сентябре 2017 года (п. 2 ст. 182 Налогового кодекса).

Кроме того, в срок не позднее 16 октября 2017 года должны быть представлены следующие формы налоговой отчетности:

Декларация по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения по ф. 510.00, если срок уплаты наступил в августе 2017 года (до 15 числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором наступил срок уплаты) (ст. 316, 324 Налогового кодекса).

См. пример построчного заполнения формы 510.00 в 2017 году;

Декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за август 2017 года по ф. 400.00, 421.00 (п. 1, 2 ст. 296 Налогового кодекса).

См. пример построчного заполнения форм 400.00 и 421.00 в 2017 году;

Информация о плательщиках сбора с аукционов и объектах обложения по установленной форме (представляется устроителями аукционов по аукционам, проведенным в течение 3 квартала 2017 года) (п. 2 ст. 468 Налогового кодекса);

и уплачена плата за лесные пользования по древесине, отпускаемой на корню за 3 квартал 2017 года (пп. 3 п. 3 ст. 507 Налогового кодекса).

Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2017 году с разбивкой по месяцам можно в налоговом календаре.