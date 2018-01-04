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5 января истекает срок уплаты ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что 5 января 2018 года истекает срок уплаты ИПН по доходам частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, полученным в декабре 2017 года.


4 января 2018, 07:00
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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