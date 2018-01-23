Очередной срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 25 января 2018 года

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в срок до 25 января 2018 года (то есть не позднее 24 января) необходимо произвести уплату ИПН с доходов физического лица-нерезидента, иностранца или лица без гражданства за декабрь 2017 года, в том числе с доходов, указанных в трудовом договоре (контракте), заключенном между иностранцем или лицом без гражданства и юридическим лицом-нерезидентом (до 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором налог подлежит удержанию) (п. 1 ст. 201, п. 5 ст. 202 Налогового кодекса);

и в срок не позднее 25 января 2018 года уплатить следующие налоги и платежи:

КПН, авансовые платежи по КПН за январь 2018 года (п. 2 ст. 306 Налогового кодекса);

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в декабре 2017 год (п. 1 ст. 145 Налогового кодекса);

КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным в декабре 2017 года доходам юридических лиц-нерезидентов (выплаченным и в пределах суммы выплаченной предоплаты) (пп. 1, 3 п. 1 ст. 195 Налогового кодекса);

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в декабре 2017 года (п. 3 ст. 161 и пп. 2 п.2-1 ст. 427 Налогового кодекса);

социальный налог за декабрь 2017 года (п. 1 ст. 360 Налогового кодекса);

плату за пользование земельными участками при оформлении договора на временное возмездное землепользование в декабре 2017 года (абзац третий п. 5 ст. 481 Налогового кодекса);

плату за размещение наружной (визуальной) рекламы за декабрь 2017 года (п. 2 ст. 531 Налогового кодекса);

обязательные пенсионные взносы (пп. 1, 2, 7 п. 9 Правил исчисления, удержания (начисления) и перечисления ОПВ и ОППВ в ЕНПФ):

- удержанные из доходов, выплаченных работникам в декабре 2017 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами по заявленному доходу в декабре 2017 года;

- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в декабре 2017 года;

обязательные профессиональные пенсионные взносы, удержанные из доходов, выплаченных работникам в декабре 2017 года (п. 50 Правил исчисления, удержания (начисления) и перечисления ОПВ и ОППВ в ЕНПФ);

социальные отчисления за декабрь 2017 года (п. 7 Правил исчисления и перечисления социальных отчислений);

отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным в декабре 2017 года (пп. 1 п. 6 ст. 30 Закона об ОСМС);

взносы на ОСМС (пп. 1, 2 п. 6 ст. 30 Закона об ОСМС):

- уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами за декабрь 2017 года;

- по договорам ГПХ за декабрь 2017 года.

Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2017 году с разбивкой по месяцам можно в налоговом календаре.