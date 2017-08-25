Сегодня, 25 августа, истекает срок уплаты налогов и платежей за июль и 2 квартал 2017 года
Уважаемые налогоплательщики!
Напоминаем, что в срок не позднее 25 августа необходимо уплатить следующие налоги и платежи:
КПН, авансовые платежи за август 2017 года (п. 2 ст. 142 Налогового кодекса);
КПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в июле 2017 года (п. 1 ст. 145 Налогового кодекса);
КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным в июле 2017 года доходам юридических лиц-нерезидентов (выплаченным и в пределах суммы выплаченной предоплаты) (пп. 1, 3 п. 1 ст. 195 Налогового кодекса);
ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в июле 2017 года (п. 3 ст. 161, пп. 2 п. 2-1 ст. 427 Налогового кодекса);
НДС за 2 квартал 2017 года (п. 1 ст. 271 Налогового кодекса);
Рентный налог на экспорт за 2 квартал 2017 года (ст. 305, ст. 346 Налогового кодекса);
Платеж по возмещению исторических затрат, если размер платежа превышает 10 000 МРП за 2 квартал 2017 года (пп. 2 п. 1 ст. 328 Налогового кодекса);
Налог на добычу полезных ископаемых за 2 квартал 2017 года (ст. 344, ст. 346 Налогового кодекса);
Роялти, бонус добычи, доля Республики Казахстан по разделу продукции, дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции за 2 квартал 2017 года (п. 1 Правил ФНО 500.00);
Текущие платежи в счет уплаты налогов в натуральной форме за 2 квартал 2017 года (п. 7 ст. 308-2 Налогового кодекса);
Социальный налог за июль 2017 года (п. 1 ст. 360 Налогового кодекса);
Земельный налог, текущий платеж по сроку не позднее 25 августа 2017 года (п. 3 ст. 389, п. 5 ст. 391 Налогового кодекса);
Налог на имущество, текущий платеж по сроку не позднее 25 августа 2017 года (п. 5 ст. 399 Налогового кодекса);
Налог на игорный бизнес за 2 квартал 2017 года (п. 3 ст. 415 Налогового кодекса);
Дополнительный платеж по налогу на игорный бизнес за 2 квартал 2017 года (п. 1 ст. 417 Налогового кодекса);
Фиксированный налог за 2 квартал 2017 года (п. 3 ст. 424 Налогового кодекса);
КПН (ИПН) в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации за 1 полугодие 2017 года (п. 2 ст. 437 Налогового кодекса);
Социальный налог в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов за минусом суммы социальных отчислений по упрощенной декларации за 1 полугодие 2017 года (п. 2 ст. 437 Налогового кодекса);
ИПН, удерживаемый у источника выплаты и отраженный в упрощенной декларации за 1 полугодие 2017 года (ст. 438 Налогового кодекса);
Обязательные пенсионные взносы, отраженные в упрощенной декларации за 1 полугодие 2017 года (ст. 438 Налогового кодекса, пп. 4 п. 9 Правил исчисления, удержания (начисления) и перечисления ОПВ и ОППВ в ЕНПФ);
Обязательные профессиональные пенсионные взносы, отраженные в упрощенной декларации за 1 полугодие 2017 года (ст. 438 Налогового кодекса, п. 50 Правил исчисления, удержания (начисления) и перечисления ОПВ и ОППВ в ЕНПФ);
Социальные отчисления, отраженные в упрощенной декларации за 1 полугодие 2017 года (ст. 438 Налогового кодекса, п. 7 Правил исчисления и перечисления социальных отчислений);
Плата за пользование земельными участками, текущий платеж по сроку не позднее 25 августа 2017 года (п. 5 ст. 481 Налогового кодекса);
Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, текущий платеж за 2 квартал 2017 года (п. 2 ст. 488 Налогового кодекса);
Плата за эмиссии в окружающую среду, текущий платеж для плательщиков с объемами платежей 100 МРП и больше в суммарном годовом объеме за 2 квартал 2017 года (п. 5 ст. 496 Налогового кодекса);
Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за июль 2017 года (п. 2 ст. 531 Налогового кодекса);
Обязательные пенсионные взносы (пп. 1, 2, 7 п. 9 Правил исчисления, удержания (начисления) и перечисления ОПВ и ОППВ в ЕНПФ):
- удержанные из доходов, выплаченных работникам в июле 2017 года;
- уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами по заявленному доходу в июле 2017 года;
- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в июле 2017 года;
Обязательные профессиональные пенсионные взносы, удержанные из доходов, выплаченных работникам в июле 2017 года (п. 50 Правил исчисления, удержания (начисления) и перечисления ОПВ и ОППВ в ЕНПФ);
Социальные отчисления за июль 2017 года (п. 7 Правил исчисления и перечисления социальных отчислений);
Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным в июле 2017 года (пп. 1 п. 6 ст. 30 Закона об ОСМС);
Взносы на ОСМС (пп. 1, 2, 6 п. 6 ст. 30 Закона об ОСМС):
- уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами за июль 2017 года;
- по договорам ГПХ за июль 2017 года.
Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2017 году с разбивкой по месяцам можно в налоговом календаре.
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