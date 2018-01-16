Срок представления очередной налоговой отчетности и уплаты налогов истекает 22 января

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в срок не позднее 22 января 2018 года необходимо:

представить следующие формы налоговой отчетности:

Расчет суммы авансовых платежей по КПН, подлежащей уплате за период до сдачи декларации по КПН по ф. 101.01 (пп. 1 п. 6 ст. 305 Налогового кодекса);

Декларацию по косвенным налогам по импортированным товарам за декабрь 2017 года по ф. 320.00 и Заявление о ввозе товаров §и уплате косвенных налогов за декабрь 2017 года по ф. 328.00 (п. 3 ст. 276-20 Налогового кодекса);

Декларацию по сбору с аукционов, плате за пользование судоходными водными путями по ф. 810.00 за 4 квартал 2017 года (приложение по ф. 810.01) (п.1 ст. 468 Налогового кодекса);

Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен в декабре 2017 года) по ф. 851.00 (п. 3 ст. 483 Налогового кодекса);

Декларацию по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 (для плательщиков с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме за 2017 год при получении экологического разрешения в декабре 2017 года) (п. 4 ст. 498 Налогового кодекса);

и уплатить следующие налоги и платежи:

НДС в Таможенном союзе за декабрь 2017 года (п. 4 ст. 276-20 Налогового кодекса);

акциз за декабрь 2017 года (п. 1 ст. 292, п. 3 ст. 298 Налогового кодекса);

сбор с аукционов за декабрь 2017 года (п. 3 ст. 467 Налогового кодекса);

плату за эмиссии в окружающую среду, выкуп норматива по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме при оформлении разрешительного документа в декабре 2017 года (п. 3 ст. 496 Налогового кодекса).

Обращаем внимание, что с 1 января 2018 года лицензионный сбор за осуществление в 2018 году видов деятельности в сфере игорного бизнеса уплачивается единовременно до получения лицензии. Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности осуществляется в соответствии пунктом 1 статьи 558 Налогового кодекса.

Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2017 году с разбивкой по месяцам можно в налоговом календаре.