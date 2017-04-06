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Новости за сегодня

Вниманию бухгалтеров! 10 апреля истекает срок окончательного расчета по декларациям за 2016 год

Вниманию бухгалтеров! 10 апреля истекает срок окончательного расчета по декларациям за 2016 годУважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в срок не позднее 10 апреля 2017 года производится окончательный расчет за 2016 год по:

КПН - по декларациям 100.00, 110.00, 130.00, 150.00;

КПН у источника выплаты, удерживаемому с доходов юридического лица-нерезидента по начисленным, но невыплаченным суммам дохода при отнесении их на вычеты в 2016 году, а также при выплате таких доходов по истечении 2016 года - по декларации 101.04;

ИПН - по декларациям 220.00, 230.00, 240.00 по доходам физических лиц (резидентов, нерезидентов), не облагаемым у источника выплаты;

земельному налогу - по декларации 700.00;

налогу на имущество - по декларации 700.00;

налогу на транспортные средства - по декларации 700.00 и обязательствам, возникшим после 1 июля 2016 года;

единому земельному налогу - по декларации 920.00, в том числе по социальному налогу, ИПН, удерживаемому у источника выплаты, плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников, социальным отчислениям, ОПВ, исчисленным плательщиками единого земельного налога с 1 октября по 31 декабря 2016 года;

платежу по возмещению исторических затрат за 2016 год, если размер платежа равен или менее 10 000 МРП - по декларации 560.00;

плате за пользование судоходными водными путями - по декларации 810.00.

Наряду с этим, в срок не позднее 10 апреля 2017 года должна быть представлена декларация по налогу на сверхприбыль за 2016 год по ф. 540.00.

См. пример построчного заполнения формы 540.00;

и в срок до 15 апреля 2017 года - декларация по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения по ф. 510.00, если срок уплаты наступил в феврале 2017 года.

См. пример построчного заполнения формы 510.00.

Информация о других формах налоговой отчетности, налогах и платежах, подлежащих представлению и уплате после 15 апреля 2017 года, будет представлена позже.

Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2017 году с разбивкой по месяцам можно в налоговом календаре.


6 апреля 2017, 07:10
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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