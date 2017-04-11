Вниманию бухгалтеров! 14 апреля - последний день представления декларации по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения

по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в срок до 15 апреля 2017 года должна быть представлена декларация по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения по ф. 510.00, если срок уплаты наступил в феврале 2017 года.

См. пример построчного заполнения формы 510.00.

Кроме того, в срок не позднее 17 апреля 2017 года представляются:

Декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за февраль 2017 года по ф. 400.00, 421.00;

Информация о плательщиках сбора с аукционов и объектах обложения по установленной форме, которая представляется устроителями аукционов по аукционам, проведенным в течение 1 квартала 2017 года;

и уплачиваются:

налог на сверхприбыль за 2016 год;

плата за лесные пользования по древесине, отпускаемой на корню за 1 квартал 2017 года.

А также в срок не позднее 20 апреля 2017 года должны быть представлены:

Расчет суммы авансовых платежей по КПН, подлежащей уплате за период после сдачи декларации по КПН, за 2-4 кварталы 2017 года по ф. 101.02, который представляется в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по КПН за 2016 год;

Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам за март 2017 года по ф. 320.00 и Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за март 2017 года по ф. 328.00;

Декларация по сбору с аукционов, плате за пользование судоходными водными путями за 1 квартал 2017 года по ф. 810.00 (приложение по ф. 810.01);

Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен в марте 2017 года) по ф. 851.00;

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 (для плательщиков с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме за 2017 год при получении экологического разрешения после 20 марта 2017 года).

Наряду с этим должна быть произведена уплата:

в срок не позднее 20 апреля 2017 года:

НДС в Таможенном союзе за март 2017 года;

акциз за март 2017 года;

сбор с аукционов за март 2017 года;

плата за эмиссии в окружающую среду, выкуп норматива по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме при оформлении разрешительного документа с 21 по 31 марта;

Плата за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 1 квартал 2017 года;

в срок до 25 апреля 2017 года:

ИПН с доходов физического лица-нерезидента, иностранца или лица без гражданства за март 2017 года, в том числе с доходов, указанных в трудовом договоре (контракте), заключенном между иностранцем или лицом без гражданства и юридическим лицом-нерезидентом;

в срок не позднее 25 апреля 2017 года:

КПН, авансовые платежи за апрель 2017 года;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в марте 2017 года;

КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным в марте 2017 года доходам юридических лиц-нерезидентов (выплаченным и в пределах суммы выплаченной предоплаты);

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в марте 2017 года;

социальный налог за март 2017 года;

плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за март 2017 года;

обязательные пенсионные взносы:

- удержанные из доходов, выплаченных работникам в марте 2017 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами по заявленному доходу в марте 2017 года;

- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в марте 2017 года;

обязательные профессиональные пенсионные взносы, удержанные из доходов, выплаченных работникам в марте 2017 года;

социальные отчисления за март 2017 года.

Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2017 году с разбивкой по месяцам можно в налоговом календаре.