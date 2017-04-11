Вниманию бухгалтеров! 14 апреля - последний день представления декларации по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения
по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения
Уважаемые налогоплательщики!
Напоминаем, что в срок до 15 апреля 2017 года должна быть представлена декларация по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения по ф. 510.00, если срок уплаты наступил в феврале 2017 года.
См. пример построчного заполнения формы 510.00.
Кроме того, в срок не позднее 17 апреля 2017 года представляются:
Декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за февраль 2017 года по ф. 400.00, 421.00;
Информация о плательщиках сбора с аукционов и объектах обложения по установленной форме, которая представляется устроителями аукционов по аукционам, проведенным в течение 1 квартала 2017 года;
и уплачиваются:
налог на сверхприбыль за 2016 год;
плата за лесные пользования по древесине, отпускаемой на корню за 1 квартал 2017 года.
А также в срок не позднее 20 апреля 2017 года должны быть представлены:
Расчет суммы авансовых платежей по КПН, подлежащей уплате за период после сдачи декларации по КПН, за 2-4 кварталы 2017 года по ф. 101.02, который представляется в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по КПН за 2016 год;
Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам за март 2017 года по ф. 320.00 и Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за март 2017 года по ф. 328.00;
Декларация по сбору с аукционов, плате за пользование судоходными водными путями за 1 квартал 2017 года по ф. 810.00 (приложение по ф. 810.01);
Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен в марте 2017 года) по ф. 851.00;
Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 (для плательщиков с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме за 2017 год при получении экологического разрешения после 20 марта 2017 года).
Наряду с этим должна быть произведена уплата:
в срок не позднее 20 апреля 2017 года:
НДС в Таможенном союзе за март 2017 года;
акциз за март 2017 года;
сбор с аукционов за март 2017 года;
плата за эмиссии в окружающую среду, выкуп норматива по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме при оформлении разрешительного документа с 21 по 31 марта;
Плата за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 1 квартал 2017 года;
в срок до 25 апреля 2017 года:
ИПН с доходов физического лица-нерезидента, иностранца или лица без гражданства за март 2017 года, в том числе с доходов, указанных в трудовом договоре (контракте), заключенном между иностранцем или лицом без гражданства и юридическим лицом-нерезидентом;
в срок не позднее 25 апреля 2017 года:
КПН, авансовые платежи за апрель 2017 года;
КПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в марте 2017 года;
КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным в марте 2017 года доходам юридических лиц-нерезидентов (выплаченным и в пределах суммы выплаченной предоплаты);
ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в марте 2017 года;
социальный налог за март 2017 года;
плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за март 2017 года;
обязательные пенсионные взносы:
- удержанные из доходов, выплаченных работникам в марте 2017 года;
- уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами по заявленному доходу в марте 2017 года;
- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в марте 2017 года;
обязательные профессиональные пенсионные взносы, удержанные из доходов, выплаченных работникам в марте 2017 года;
социальные отчисления за март 2017 года.
Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2017 году с разбивкой по месяцам можно в налоговом календаре.
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