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Новости за сегодня

Вниманию бухгалтеров! 14 и 15 марта истекает срок представления налоговой отчетности по формам 510.00, 400.00 и 421.00

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в соответствии со статьями 316 и 324 Налогового кодекса необходимо в срок до 15 марта 2017 года представить Декларацию по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения по форме 510.00, если срок уплаты наступил в январе 2017 года.

См. пример построчного заполнения формы 590.00.

Кроме того, в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 296 налогового кодекса необходимо в срок не позднее 15 марта 2017 года представить Декларацию по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за январь 2017 года по формам 400.00 и 421.00.

См. пример построчного заполнения форм 400.00 и 421.00.


7 марта 2017, 07:30
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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