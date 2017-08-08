Вниманию бухгалтеров! 15 августа истекает срок представления налоговой отчетности за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в срок до 15 августа 2017 года (то есть 14 августа - последний день) необходимо представить Декларацию по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения по ф. 510.00, если срок уплаты наступил в июне 2017 года (ст. 316, 324 Налогового кодекса).

А также, в срок не позднее 15 августа 2017 года должна быть представлена следующая налоговая отчетность:

Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента за 2 квартал 2017 года по ф. 101.03 (ст. 146 Налогового кодекса);

Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента за 2 квартал 2017 года по ф. 101.04 (пп.1 ст. 196 Налогового кодекса);

Декларация по ИПН и социальному налогу за 2 квартал 2017 года по ф. 200.00 (п. 1, ст. 162, ст. 203, п. 1, ст. 364, пп. 2 п.2-1 ст. 427 Налогового кодекса);

Декларация по НДС за 2 квартал 2017 года по ф. 300.00 (п. 1, 2 ст. 270 Налогового кодекса);

Декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за июнь 2017 года по ф. 400.00, 421.00 (п. 1, 2 ст. 296 Налогового кодекса);

Декларация по роялти, по бонусу добычи, по доле Республики Казахстан по разделу продукции, по дополнительному платежу недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции, за 2 квартал 2017 года по ф. 500.00 (п. 1, 2 ст. 296 ст. 308-1, п. 8 ст. 346 Налогового кодекса, п. 1 Правил ФНО 500.00);

Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме по ф. 531.00:

- недропользователи представляют декларацию за 2 квартал 2017 года по приложению 531.01 (п. 5 ст. 308-2 Налогового кодекса);

- получатели от имени государства представляют расчет текущих платежей за 2 квартал 2017 года по приложениям 531.02, 531.03 (пп. 1 п. 6 ст. 308-2 Налогового кодекса);

Декларация по платежу по возмещению исторических затрат за 2 квартал 2017 года по ф. 560.00, если размер платежа по возмещению исторических затрат превышает 10 000 МРП (п. 2 ст. 329 Налогового кодекса);

Декларация по рентному налогу на экспорт за 2 квартал 2017 года по ф. 570.00 (ст. 306 Налогового кодекса);

Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых за 2 квартал 2017 года по ф. 590.00 (ст. 345 Налогового кодекса);

Расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество при изменении налоговых обязательств по объектам налогообложения по состоянию на 1 августа 2017 года по ф. 701.01 (п. 5 ст. 393, п. 3 ст. 402Налогового кодекса);

Декларация по налогу на игорный бизнес и фиксированному налогу за 2 квартал 2017 года по ф. 710.00 (ст. 418, 425 Налогового кодекса);

Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников за 2 квартал 2017 года по ф. 860.00 (п. 2 ст. 491 Налогового кодекса);

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 (для плательщиков с объемами платежей 100 МРП и больше в суммарном годовом объеме за 2 квартал 2017 года) (п. 2 ст. 498 Налогового кодекса);

Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса за 1 полугодие 2017 года по ф. 910.00 (п. 1 ст. 437 Налогового кодекса).

Обращаем внимание на то, что в соответствии со статьей 71 Налогового кодекса налоговый орган по налоговому заявлению налогоплательщика ( налогового агента) может продлить срок представления налоговой отчетности при условии ее представления в электронном виде.

Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2017 году с разбивкой по месяцам можно в налоговом календаре.