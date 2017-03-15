Вниманию бухгалтеров! 15 марта истекает срок представления налоговой отчетности по формам 400.00 и 421.00

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 296 Налогового кодекса необходимо в срок не позднее 15 марта 2017 года представить Декларацию по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за январь 2017 года по формам 400.00 и 421.00.

См. пример построчного заполнения форм 400.00 и 421.00.