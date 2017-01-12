Вниманию бухгалтеров! 16 января истекает срок представления очередной налоговой отчетности

Напоминаем, что в январе 2017 года необходимо в следующие сроки:

представить налоговую отчетность по формам:

не позднее 16 января 2017 года:

Декларация по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения по ф. 510.00, если срок уплаты наступил в ноябре 2016 года (до 15 числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором наступил срок уплаты);

Декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за ноябрь 2016 года по ф. 400.00, 421.00;

Информация о плательщиках сбора с аукционов и объектах обложения по установленной форме (представляется устроителями аукционов по аукционам, проведенным в течение 4 квартала 2016 года);

не позднее 20 января 2017 года:

Расчет суммы авансовых платежей по КПН, подлежащей уплате за период до сдачи декларации по КПН по ф. 101.01.

См. пример заполнения ф. 101.01;

Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам за декабрь 2016 года по ф. 320.00 и Заявление о ввозе товаров § и уплате косвенных налогов за декабрь 2016 года по ф. 328.00;

Декларация по сбору с аукционов, плате за пользование судоходными водными путями по ф.810.00 за 4 квартал 2016 года (приложение по ф.810.01);

Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен в декабре 2016 года) по ф. 851.00;

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 (для плательщиков с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме за 2016 год при получении экологического разрешения в декабре 2016 года);

и уплатить налоги и платежи:

не позднее 5 января 2017 года:

ИПН по доходам частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, полученным в декабре 2016 года;

не позднее 16 января 2017 года:

Плата за лесные пользования по древесине, отпускаемой на корню, за 4 квартал 2016 года;

не позднее 19 января 2017 года:

Лицензионный сбор за осуществление в 2017 году видов деятельности в сфере игорного бизнеса при наличии лицензии на 1 января 2017 года (ежегодно до 20 января текущего года);

не позднее 20 января 2017 года:

НДС в Таможенном союзе за декабрь 2016 года;

Акциз за декабрь 2016 года;

Сбор с аукционов за декабрь 2016 года;

Плата за эмиссии в окружающую среду, выкуп норматива по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме при оформлении разрешительного документа в декабре 2016 года;

Плата за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 4 квартал 2016 года;

не позднее 24 января 2017 года:

ИПН с доходов физического лица-нерезидента, иностранца или лица без гражданства за декабрь 2016 года (до 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором налог подлежит удержанию);

не позднее 25 января 2017 года:

КПН, авансовые платежи по КПН за январь 2017 года;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в декабре 2016 года;

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в декабре 2016 года;

КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным в декабре 2016 года доходам юридических лиц-нерезидентов (выплаченным и в пределах суммы выплаченной предоплаты);

Социальный налог за декабрь 2016 года;

Плата за пользование земельными участками при оформлении договора на временное возмездное землепользование в декабре 2016 года;

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за декабрь 2016 года;

Обязательные пенсионные взносы:

- удержанные из доходов, выплаченных работникам в декабре 2016 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами по заявленному доходу в декабре 2016 года;

- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в декабре 2016 года;

Обязательные профессиональные пенсионные взносы, удержанные из доходов, выплаченных работникам в декабре 2016 года;

Социальные отчисления за декабрь 2016 года.