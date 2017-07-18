Вниманию бухгалтеров! 19 и 20 июля истекает срок представления очередных ФНО и уплаты налогов, платежей и сборов

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 3 статьи 472 Налогового кодекса ежегодно до 20 июля текущего года осуществляется уплата лицензионного сбора за осуществление видов деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции на территории ее производства, по хранению и розничной реализации алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства, при наличии лицензии на 1 января текущего года. То есть 19 июля 2017 года - последний день уплаты лицензионного сбора для тех налогоплательщиков, которые имеют лицензию на 1 января 2017 года.

Далее, 20 июля 2017 года истекает срок представления следующих форм налоговой отчетности:

Декларации по косвенным налогам по импортированным товарам за июнь 2017 года по ф. 320.00 и Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за июнь 2017 года по ф. 328.00 (п. 3 ст. 276-20 Налогового кодекса);

Декларации по сбору с аукционов, плате за пользование судоходными водными путями за 2 квартал 2017 года по ф. 810.00 (приложение по ф. 810.01) (п. 1 ст. 468 Налогового кодекса);

Расчета сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен в июне 2017 года) по ф. 851.00 (п. 3 ст. 483 Налогового кодекса);

Декларации по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 (для плательщиков с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме при получении экологического разрешения в июне 2017 года) (п. 4 ст. 498 Налогового кодекса);

и уплаты:

НДС в Таможенном союзе за июнь 2017 года (п. 4 ст. 276-20 Налогового кодекса);

акциза за июнь 2017 года (п. 1 ст. 292, п. 3 ст. 298 Налогового кодекса);

сбора с аукционов за июнь 2017 года (п. 3 ст. 467 Налогового кодекса);

платы за эмиссии в окружающую среду, выкуп норматива по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме при оформлении разрешительного документа в июне 2017 года (п. 3 ст. 496 Налогового кодекса);

платы за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 2 квартал 2017 года (пп. 1 п. 3 ст. 507 Налогового кодекса).

Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2017 году с разбивкой по месяцам можно в налоговом календаре.