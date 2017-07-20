Вниманию бухгалтеров! 20, 24 и 25 июля истекает срок представления очередных ФНО и уплаты налогов, платежей и сборов

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 3 статьи 472 Налогового кодекса ежегодно до 20 июля текущего года осуществляется уплата лицензионного сбора за осуществление видов деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции на территории ее производства, по хранению и розничной реализации алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства, при наличии лицензии на 1 января текущего года. То есть, 19 июля 2017 года - последний день уплаты лицензионного сбора для тех налогоплательщиков, которые имеют лицензию на 1 января 2017 года.

Далее, 20 июля 2017 года истекает срок представления следующих форм налоговой отчетности:

Декларации по косвенным налогам по импортированным товарам за июнь 2017 года по ф. 320.00 и Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за июнь 2017 года по ф. 328.00 (п. 3 ст. 276-20 Налогового кодекса);

Декларации по сбору с аукционов, плате за пользование судоходными водными путями за 2 квартал 2017 года по ф. 810.00 (приложение по ф. 810.01) (п. 1 ст. 468 Налогового кодекса);

Расчета сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен в июне 2017 года) по ф. 851.00 (п. 3 ст. 483 Налогового кодекса);

Декларации по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 (для плательщиков с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме при получении экологического разрешения в июне 2017 года) (п. 4 ст. 498 Налогового кодекса);

и уплаты:

НДС в Таможенном союзе за июнь 2017 года (п. 4 ст. 276-20 Налогового кодекса);

акциза за июнь 2017 года (п. 1 ст. 292, п. 3 ст. 298 Налогового кодекса);

сбора с аукционов за июнь 2017 года (п. 3 ст. 467 Налогового кодекса);

платы за эмиссии в окружающую среду, выкуп норматива по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме при оформлении разрешительного документа в июне 2017 года (п. 3 ст. 496 Налогового кодекса);

платы за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 2 квартал 2017 года (пп. 1 п. 3 ст. 507 Налогового кодекса).

Кроме того, согласно пункту 1 статьи 201 и пункту 5 статьи 202 Налогового кодекса в срок до 25 июля 2017 года (то есть 24 июля - последний день) необходимо произвести уплату ИПН с доходов физического лица-нерезидента, иностранца или лица без гражданства за июнь 2017 года, в том числе с доходов, указанных в трудовом договоре (контракте), заключенном между иностранцем или лицом без гражданства и юридическим лицом-нерезидентом.

Наряду с этим, в срок не позднее 25 июля 2017 года необходимо произвести уплату следующих налогов и платежей:

авансовые платежи по КПН за июль 2017 года (п. 2 ст. 142 Налогового кодекса);

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в июне 2017 года (п. 1 ст. 145 Налогового кодекса);

КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным в июне 2017 года доходам юридических лиц-нерезидентов (выплаченным и в пределах суммы выплаченной предоплаты) (пп. 1, 3 п. 1 ст. 195 Налогового кодекса);

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в июне 2017 года (п. 3 ст. 161, пп. 2 п.2-1 ст. 427 Налогового кодекса);

социальный налог за июнь 2017 года (п. 1 ст. 360 Налогового кодекса);

плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за июнь 2017 года (п. 2 ст. 531 Налогового кодекса);

обязательные пенсионные взносы (пп. 1, 2, 7 п. 9 Правил исчисления, удержания (начисления) и перечисления ОПВ и ОППВ в ЕНПФ):

- удержанные из доходов, выплаченных работникам в июне 2017 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами по заявленному доходу в июне 2017 года;

- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в июне 2017 года;

обязательные профессиональные пенсионные взносы, удержанные из доходов, выплаченных работникам в июне 2017 года (п. 50 Правил исчисления, удержания (начисления) и перечисления ОПВ и ОППВ в ЕНПФ);

социальные отчисления за июнь 2017 года (п. 7 Правил исчисления и перечисления социальных отчислений).

Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2017 году с разбивкой по месяцам можно в налоговом календаре.