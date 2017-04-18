Вниманию бухгалтеров! 20 апреля истекает срок представления расчета сумм авансовых платежей по КПН по форме 100.02 и других ФНО

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в срок не позднее 20 апреля 2017 года должны быть представлены:

Расчет суммы авансовых платежей по КПН, подлежащей уплате за период после сдачи декларации по КПН, за 2-4 кварталы 2017 года по ф. 101.02, который представляется в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по КПН за 2016 год.

См. построчное заполнение расчета суммы авансовых платежей по КПН, подлежащего уплате за период после сдачи декларации по форме 101.02 на 2017 год;

Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам за март 2017 года по ф. 320.00 и Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за март 2017 года по ф. 328.00.

См. построчное заполнение заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (форма 328.00) и декларации по косвенным налогам по импортированным товарам (форма 320.00) в 2017 году;

Декларация по сбору с аукционов, плате за пользование судоходными водными путями за 1 квартал 2017 года по ф. 810.00 (приложение по ф. 810.01);

Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен в марте 2017 года) по ф. 851.00;

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 (для плательщиков с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме за 2017 год при получении экологического разрешения после 20 марта 2017 года).

Наряду с этим должна быть произведена уплата:

в срок не позднее 20 апреля 2017 года:

НДС в Таможенном союзе за март 2017 года;

акциз за март 2017 года;

сбор с аукционов за март 2017 года;

плата за эмиссии в окружающую среду, выкуп норматива по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме при оформлении разрешительного документа с 21 по 31 марта;

Плата за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 1 квартал 2017 года;

в срок до 25 апреля 2017 года:

ИПН с доходов физического лица-нерезидента, иностранца или лица без гражданства за март 2017 года, в том числе с доходов, указанных в трудовом договоре (контракте), заключенном между иностранцем или лицом без гражданства и юридическим лицом-нерезидентом;

в срок не позднее 25 апреля 2017 года:

КПН, авансовые платежи за апрель 2017 года;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в марте 2017 года;

КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным в марте 2017 года доходам юридических лиц-нерезидентов (выплаченным и в пределах суммы выплаченной предоплаты);

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в марте 2017 года;

социальный налог за март 2017 года;

плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за март 2017 года;

обязательные пенсионные взносы:

- удержанные из доходов, выплаченных работникам в марте 2017 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами по заявленному доходу в марте 2017 года;

- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в марте 2017 года;

обязательные профессиональные пенсионные взносы, удержанные из доходов, выплаченных работникам в марте 2017 года;

социальные отчисления за март 2017 года.

Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2017 году с разбивкой по месяцам можно в налоговом календаре.