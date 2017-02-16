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Новости за сегодня

Вниманию бухгалтеров! 20 февраля истекает срок представления очередной налоговой отчетности и уплаты налогов

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в феврале 2017 года необходимо:

не позднее 20 февраля 2017 года:

представить следующие формы налоговой отчетности:

Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам за январь 2017 года по ф. 320.00 и Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за январь 2017 года по ф. 328.00.

См. пример заполнения ф. 320.00 и ф. 328 в 2017 году;

Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками по ф. 851.00:

- на 2017 год;

- если договор о временном возмездном землепользовании заключен в январе 2017 года.

См. пример заполнения ф. 851.00 в 2017 году;

и уплатить налоги и платежи:

НДС в Таможенном союзе за январь 2017 года;

Акциз за январь 2017 года;

до 25 февраля 2017 года - уплатить ИПН с доходов физического лица-нерезидента, иностранца или лица без гражданства за январь 2017 года, в том числе с доходов, указанных в трудовом договоре (контракте), заключенном между иностранцем или лицом без гражданства и юридическим лицом-нерезидентом;

не позднее 25 февраля 2017 года уплатить налоги и платежи:

авансовые платежи по КПН за февраль 2017 года;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в январе 2017 года;

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в январе 2017 года, и отраженный в упрощенной декларации за 2 полугодие 2016 года;

КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным в январе 2017 года доходам юридических лиц-нерезидентов (выплаченным и в пределах суммы выплаченной предоплаты);

КПН (ИПН) в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации за 2 полугодие 2016 года;

НДС за 4 квартал 2016 года;

Рентный налог на экспорт за 4 квартал 2016 года;

Платеж по возмещению исторических затрат, если размер платежа превышает 10 000 МРП за 4 квартал 2016 года;

Налог на добычу полезных ископаемых за 4 квартал 2016 года;

Роялти, бонус добычи, доля Республики Казахстан по разделу продукции, дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции за 4 квартал 2016 года;

Текущие платежи в счет уплаты налогов в натуральной форме;

Социальный налог за январь 2017 года и по упрощенной декларации за 2 полугодие 2016 года в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов за минусом суммы социальных отчислений;

Земельный налог, текущий платеж по сроку не позднее 25 февраля 2017 года;

Налог на имущество, текущий платеж по сроку не позднее 25 февраля 2017 года;

Налог на игорный бизнес за 4 квартал 2016 года;

Дополнительный платеж по налогу на игорный бизнес за 4 квартал 2016 года;

Фиксированный налог за 4 квартал 2016 года;

Плата за пользование земельными участками, текущий платеж по сроку не позднее 25 февраля 2017 года;

Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, текущий платеж за 4 квартал 2016 года;

Плата за эмиссии в окружающую среду, текущий платеж для плательщиков с объемами платежей 100 МРП и больше в суммарном годовом объеме за 4 квартал 2016 года;

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за январь 2017 года;

Обязательные пенсионные взносы:

- удержанные из доходов, выплаченных работникам в январе 2017 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами по полученному доходу в январе 2017 года;

- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в январе 2017 года;

- отраженные в упрощенной декларации за 2 полугодие 2016 года;

Обязательные профессиональные пенсионные взносы, удержанные из доходов, выплаченных работникам в январе 2017 года, и отраженные в упрощенной декларации за 2 полугодие 2016 года;

Социальные отчисления за январь 2017 года и отраженные в упрощенной декларации за 2 полугодие 2016 года.


16 февраля 2017, 07:50
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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