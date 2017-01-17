Вниманию бухгалтеров! 20 января истекает срок представления очередной налоговой отчетности и уплаты налогов и платежей

Напоминаем, что в январе 2017 года необходимо:

до 20 января 2017 года - уплатить лицензионный сбор за осуществление в 2017 году видов деятельности в сфере игорного бизнеса при наличии лицензии на 1 января 2017 года (ежегодно до 20 января текущего года);

не позднее 20 января 2017 года:

представить налоговую отчетность по формам:

Расчет суммы авансовых платежей по КПН, подлежащей уплате за период до сдачи декларации по КПН по ф. 101.01.

См. пример заполнения ф. 101.01;

Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам за декабрь 2016 года по ф. 320.00 и Заявление о ввозе товаров § и уплате косвенных налогов за декабрь 2016 года по ф. 328.00;

Декларация по сбору с аукционов, плате за пользование судоходными водными путями по ф.810.00 за 4 квартал 2016 года (приложение по ф.810.01);

Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен в декабре 2016 года) по ф. 851.00;

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 (для плательщиков с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме за 2016 год при получении экологического разрешения в декабре 2016 года);

и уплатить налоги и платежи:

НДС в Таможенном союзе за декабрь 2016 года;

Акциз за декабрь 2016 года;

Сбор с аукционов за декабрь 2016 года;

Плата за эмиссии в окружающую среду, выкуп норматива по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме при оформлении разрешительного документа в декабре 2016 года;

Плата за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 4 квартал 2016 года;

до 25 января 2017 года - уплатить ИПН с доходов физического лица-нерезидента, иностранца или лица без гражданства за декабрь 2016 года (до 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором налог подлежит удержанию);

не позднее 25 января 2017 года уплатить налоги и платежи:

КПН, авансовые платежи по КПН за январь 2017 года;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в декабре 2016 года;

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в декабре 2016 года;

КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным в декабре 2016 года доходам юридических лиц-нерезидентов (выплаченным и в пределах суммы выплаченной предоплаты);

Социальный налог за декабрь 2016 года;

Плата за пользование земельными участками при оформлении договора на временное возмездное землепользование в декабре 2016 года;

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за декабрь 2016 года;

Обязательные пенсионные взносы:

- удержанные из доходов, выплаченных работникам в декабре 2016 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами по заявленному доходу в декабре 2016 года;

- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в декабре 2016 года;

Обязательные профессиональные пенсионные взносы, удержанные из доходов, выплаченных работникам в декабре 2016 года;

Социальные отчисления за декабрь 2016 года.