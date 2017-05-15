Вниманию бухгалтеров! 22 мая истекает срок представления очередной налоговой отчетности и уплаты налогов и платежей

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в срок не позднее 22 мая 2017 года должны быть представлены следующие формы налоговой отчетности:

Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам за апрель 2017 года по ф. 320.00 и Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за апрель 2017 года по ф. 328.00.

См. пример заполнения декларации форм 320.00 и 328.00 в 2017 году;

Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен в апреле 2017 года) по ф. 851.00.

См. пример заполнения формы 851.00 в 2017 году;

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 (для плательщиков с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме при получении экологического разрешения в апреле 2017 года).

Кроме того, необходимо произвести уплату налогов и платежей в бюджет в следующие сроки:

не позднее 22 мая 2017 года:

НДС в Таможенном союзе за апрель 2017 года;

Акциз за апрель 2017 года;

Сбор с аукционов за апрель 2017 года;

Плата за эмиссии в окружающую среду, выкуп норматива по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме при оформлении разрешительного документа в апреле 2017 года;

до 25 мая 2017 года:

ИПН с доходов физического лица-нерезидента, иностранца или лица без гражданства за апрель 2017 года, в том числе с доходов, указанных в трудовом договоре (контракте), заключенном между иностранцем или лицом без гражданства и юридическим лицом-нерезидентом;

не позднее 25 мая 2017 года:

КПН, авансовые платежи за май 2017 года;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в апреле 2017 года;

КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным в апреле 2017 года доходам юридических лиц-нерезидентов (выплаченным и в пределах суммы выплаченной предоплаты);

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в апреле 2017 года;

НДС за 1 квартал 2017 года;

Рентный налог на экспорт за 1 квартал 2017 года;

Платеж по возмещению исторических затрат, если размер платежа превышает 10 000 МРП за 1 квартал 2017 года;

Налог на добычу полезных ископаемых за 1 квартал 2017 года;

Роялти, бонус добычи, доля Республики Казахстан по разделу продукции, дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции за 1 квартал 2017 года;

Текущие платежи в счет уплаты налогов в натуральной форме за 1 квартал 2017 года;

Социальный налог за апрель 2017 года;

Текущий платеж по земельному налогу;

Текущий платеж по налогу на имущество;

Налог на игорный бизнес за 1 квартал 2017 года;

Дополнительный платеж по налогу на игорный бизнес за 1 квартал 2017 года;

Фиксированный налог за 1 квартал 2017 года;

Текущий платеж по плате за пользование земельными участками;

Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников за 1 квартал 2017 года;

Плата за эмиссии в окружающую среду, текущий платеж для плательщиков с объемами платежей 100 МРП и больше в суммарном годовом объеме за 1 квартал 2017 года;

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за апрель 2017 года;

Обязательные пенсионные взносы:

- удержанные из доходов, выплаченных работникам в апреле 2017 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами по заявленному доходу в апреле 2017 года;

- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в апреле 2017 года;

Обязательные профессиональные пенсионные взносы, удержанные из доходов, выплаченных работникам в апреле 2017 года

Социальные отчисления за апрель 2017 года.

Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2017 году с разбивкой по месяцам можно в налоговом календаре.