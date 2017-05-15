Вниманию бухгалтеров! 22 мая истекает срок представления очередной налоговой отчетности и уплаты налогов и платежей
Уважаемые налогоплательщики!
Напоминаем, что в срок не позднее 22 мая 2017 года должны быть представлены следующие формы налоговой отчетности:
Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам за апрель 2017 года по ф. 320.00 и Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за апрель 2017 года по ф. 328.00.
См. пример заполнения декларации форм 320.00 и 328.00 в 2017 году;
Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен в апреле 2017 года) по ф. 851.00.
См. пример заполнения формы 851.00 в 2017 году;
Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 (для плательщиков с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме при получении экологического разрешения в апреле 2017 года).
Кроме того, необходимо произвести уплату налогов и платежей в бюджет в следующие сроки:
не позднее 22 мая 2017 года:
НДС в Таможенном союзе за апрель 2017 года;
Акциз за апрель 2017 года;
Сбор с аукционов за апрель 2017 года;
Плата за эмиссии в окружающую среду, выкуп норматива по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме при оформлении разрешительного документа в апреле 2017 года;
до 25 мая 2017 года:
ИПН с доходов физического лица-нерезидента, иностранца или лица без гражданства за апрель 2017 года, в том числе с доходов, указанных в трудовом договоре (контракте), заключенном между иностранцем или лицом без гражданства и юридическим лицом-нерезидентом;
не позднее 25 мая 2017 года:
КПН, авансовые платежи за май 2017 года;
КПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в апреле 2017 года;
КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным в апреле 2017 года доходам юридических лиц-нерезидентов (выплаченным и в пределах суммы выплаченной предоплаты);
ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в апреле 2017 года;
НДС за 1 квартал 2017 года;
Рентный налог на экспорт за 1 квартал 2017 года;
Платеж по возмещению исторических затрат, если размер платежа превышает 10 000 МРП за 1 квартал 2017 года;
Налог на добычу полезных ископаемых за 1 квартал 2017 года;
Роялти, бонус добычи, доля Республики Казахстан по разделу продукции, дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции за 1 квартал 2017 года;
Текущие платежи в счет уплаты налогов в натуральной форме за 1 квартал 2017 года;
Социальный налог за апрель 2017 года;
Текущий платеж по земельному налогу;
Текущий платеж по налогу на имущество;
Налог на игорный бизнес за 1 квартал 2017 года;
Дополнительный платеж по налогу на игорный бизнес за 1 квартал 2017 года;
Фиксированный налог за 1 квартал 2017 года;
Текущий платеж по плате за пользование земельными участками;
Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников за 1 квартал 2017 года;
Плата за эмиссии в окружающую среду, текущий платеж для плательщиков с объемами платежей 100 МРП и больше в суммарном годовом объеме за 1 квартал 2017 года;
Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за апрель 2017 года;
Обязательные пенсионные взносы:
- удержанные из доходов, выплаченных работникам в апреле 2017 года;
- уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами по заявленному доходу в апреле 2017 года;
- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в апреле 2017 года;
Обязательные профессиональные пенсионные взносы, удержанные из доходов, выплаченных работникам в апреле 2017 года
Социальные отчисления за апрель 2017 года.
Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2017 году с разбивкой по месяцам можно в налоговом календаре.
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