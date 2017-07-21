Вниманию бухгалтеров! 24 и 25 июля истекает срок уплаты налогов, платежей и сборов

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что согласно пункту 1 статьи 201 и пункту 5 статьи 202 Налогового кодекса в срок до 25 июля 2017 года (то есть 24 июля - последний день) необходимо произвести уплату ИПН с доходов физического лица-нерезидента, иностранца или лица без гражданства за июнь 2017 года, в том числе с доходов, указанных в трудовом договоре (контракте), заключенном между иностранцем или лицом без гражданства и юридическим лицом-нерезидентом.

Кроме того, в срок не позднее 25 июля 2017 года необходимо произвести уплату следующих налогов и платежей:

авансовые платежи по КПН за июль 2017 года (п. 2 ст. 142 Налогового кодекса);

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в июне 2017 года (п. 1 ст. 145 Налогового кодекса);

КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным в июне 2017 года доходам юридических лиц-нерезидентов (выплаченным и в пределах суммы выплаченной предоплаты) (пп. 1, 3 п. 1 ст. 195 Налогового кодекса);

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в июне 2017 года (п. 3 ст. 161, пп. 2 п.2-1 ст. 427 Налогового кодекса);

социальный налог за июнь 2017 года (п. 1 ст. 360 Налогового кодекса);

плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за июнь 2017 года (п. 2 ст. 531 Налогового кодекса);

обязательные пенсионные взносы (пп. 1, 2, 7 п. 9 Правил исчисления, удержания (начисления) и перечисления ОПВ и ОППВ в ЕНПФ):

- удержанные из доходов, выплаченных работникам в июне 2017 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами по заявленному доходу в июне 2017 года;

- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в июне 2017 года;

обязательные профессиональные пенсионные взносы, удержанные из доходов, выплаченных работникам в июне 2017 года (п. 50 Правил исчисления, удержания (начисления) и перечисления ОПВ и ОППВ в ЕНПФ);

социальные отчисления за июнь 2017 года (п. 7 Правил исчисления и перечисления социальных отчислений).

Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2017 году с разбивкой по месяцам можно в налоговом календаре.