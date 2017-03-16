Вниманию бухгалтеров! 24 марта истекает срок представления очередных ФНО и уплаты налогов и платежей

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в срок не позднее 24 марта 2017 года необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:

Декларацию по косвенным налогам по импортированным товарам за февраль 2017 года по ф. 320.00 и Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за февраль 2017 года ф. 328.00.

См. пример заполнения ФНО 320.00 и 328.00 в 2017 году;

Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен в феврале 2017 года) по ф. 851.00.

См. пример заполнения ФНО 851.00 в 2017 году;

а также произвести уплату следующих налогов и платежей:

НДС в Таможенном союзе за февраль 2017 года;

акциз за февраль 2017 года;

сбор с аукционов за февраль 2017 года;

плату за эмиссии в окружающую среду, выкуп норматива по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме при оформлении разрешительного документа не позднее 20 марта;

ИПН с доходов физического лица-нерезидента, иностранца или лица без гражданства за февраль 2017 года, в том числе с доходов, указанных в трудовом договоре (контракте), заключенном между иностранцем или лицом без гражданства и юридическим лицом-нерезидентом.

Кроме того, в срок не позднее 27 марта 2017 года необходимо произвести уплату следующих налогов и платежей:

авансовые платежи по КПН за март 2017 года;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в феврале 2017 года, и удержанный у источника выплаты по начисленным в феврале 2017 года доходам юридических лиц-нерезидентов (выплаченным и в пределах суммы выплаченной предоплаты);

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в феврале 2017 года;

социальный налог за февраль 2017 года;

плату за использование радиочастотного спектра, текущий платеж по сроку не позднее 25 марта 2017 года;

плату за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи, текущий платеж по сроку не позднее 25 марта 2017 года;

плату за размещение наружной (визуальной) рекламы за февраль 2017 года;

обязательные пенсионные взносы, удержанные из доходов, выплаченных работникам в феврале 2017 года, и уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами по заявленному доходу в феврале 2017 года, а также уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в феврале 2017 года;

обязательные профессиональные пенсионные взносы, удержанные из доходов, выплаченных работникам в феврале 2017 года;

социальные отчисления за февраль 2017 года.

И, наконец, не позднее 31 марта 2017 года должны быть представлены следующие формы годовой налоговой отчетности:

Декларация по КПН за 2016 год по ф. 100.00, 110.00, 130.00, 150.00.

См. пример заполнения ФНО: 100.00, 130.00, 150.00;

Расчет по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента за 4 квартал 2016 года ф. 101.04;

Декларация по ИПН за 2016 год по ф. 220.00, 230.00, 240.00.

См. пример заполнения ФНО 220.00;

Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме по ф. 531.00;:

Декларация по платежу по возмещению исторических затрат за 2016 год по ф. 560.00, если размер платежа по возмещению исторических затрат равен или менее 10 000 МРП;

Декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество за 2016 год по ф. 700.00.

См. пример заполнения ФНО 700.00;

Декларация по сбору с аукционов, плате за пользование судоходными водными путями за 2016 год по ф. 810.00 (приложение по ф. 810.02);

Декларация для плательщиков единого земельного налога за 2016 год по ф. 920.00.

См. пример заполнения ФНО 920.00.

Обращаем также ваше внимание, что в последние дни приема отчетности возрастает нагрузка на информационные системы, поэтому рекомендуем заблаговременно представить необходимые для сдачи формы отчетности.