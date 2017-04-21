Вниманию бухгалтеров! 25 апреля истекает срок уплаты налогов и платежей

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в срок до 25 апреля 2017 года необходимо уплатить следующие налоги и платежи:

ИПН с доходов физического лица-нерезидента, иностранца или лица без гражданства за март 2017 года, в том числе с доходов, указанных в трудовом договоре (контракте), заключенном между иностранцем или лицом без гражданства и юридическим лицом-нерезидентом;

в срок не позднее 25 апреля 2017 года:

КПН, авансовые платежи за апрель 2017 года;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в марте 2017 года;

КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным в марте 2017 года доходам юридических лиц-нерезидентов (выплаченным и в пределах суммы выплаченной предоплаты);

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в марте 2017 года;

социальный налог за март 2017 года;

плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за март 2017 года;

обязательные пенсионные взносы:

- удержанные из доходов, выплаченных работникам в марте 2017 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами по заявленному доходу в марте 2017 года;

- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в марте 2017 года;

обязательные профессиональные пенсионные взносы, удержанные из доходов, выплаченных работникам в марте 2017 года;

социальные отчисления за март 2017 года.

Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2017 году с разбивкой по месяцам можно в налоговом календаре.