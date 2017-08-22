Вниманию бухгалтеров! 25 августа истекает очередной срок уплаты налогов и платежей

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в срок до 25 августа (то есть 24 августа - последний день) должна быть произведена уплата ИПН с доходов физического лица-нерезидента, иностранца или лица без гражданства за июль 2017 года, в том числе с доходов, указанных в трудовом договоре (контракте), заключенном между иностранцем или лицом без гражданства и юридическим лицом-нерезидентом (п. 1 ст. 201, п. 5 ст. 202 Налогового кодекса).

А также в срок не позднее 25 августа необходимо уплатить следующие налоги и платежи:

КПН, авансовые платежи за август 2017 года (п. 2 ст. 142 Налогового кодекса);

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в июле 2017 года (п. 1 ст. 145 Налогового кодекса);

КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным в июле 2017 года доходам юридических лиц-нерезидентов (выплаченным и в пределах суммы выплаченной предоплаты) (пп. 1, 3 п. 1 ст. 195 Налогового кодекса);

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в июле 2017 года (п. 3 ст. 161, пп. 2 п. 2-1 ст. 427 Налогового кодекса);

НДС за 2 квартал 2017 года (п. 1 ст. 271 Налогового кодекса);

Рентный налог на экспорт за 2 квартал 2017 года (ст. 305, ст. 346 Налогового кодекса);

Платеж по возмещению исторических затрат, если размер платежа превышает 10 000 МРП за 2 квартал 2017 года (пп. 2 п. 1 ст. 328 Налогового кодекса);

Налог на добычу полезных ископаемых за 2 квартал 2017 года (ст. 344, ст. 346 Налогового кодекса);

Роялти, бонус добычи, доля Республики Казахстан по разделу продукции, дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции за 2 квартал 2017 года (п. 1 Правил ФНО 500.00);

Текущие платежи в счет уплаты налогов в натуральной форме за 2 квартал 2017 года (п. 7 ст. 308-2 Налогового кодекса);

Социальный налог за июль 2017 года (п. 1 ст. 360 Налогового кодекса);

Земельный налог, текущий платеж по сроку не позднее 25 августа 2017 года (п. 3 ст. 389, п. 5 ст. 391 Налогового кодекса);

Налог на имущество, текущий платеж по сроку не позднее 25 августа 2017 года (п. 5 ст. 399 Налогового кодекса);

Налог на игорный бизнес за 2 квартал 2017 года (п. 3 ст. 415 Налогового кодекса);

Дополнительный платеж по налогу на игорный бизнес за 2 квартал 2017 года (п. 1 ст. 417 Налогового кодекса);

Фиксированный налог за 2 квартал 2017 года (п. 3 ст. 424 Налогового кодекса);

КПН (ИПН) в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации за 1 полугодие 2017 года (п. 2 ст. 437 Налогового кодекса);

Социальный налог в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов за минусом суммы социальных отчислений по упрощенной декларации за 1 полугодие 2017 года (п. 2 ст. 437 Налогового кодекса);

ИПН, удерживаемый у источника выплаты и отраженный в упрощенной декларации за 1 полугодие 2017 года (ст. 438 Налогового кодекса);

Обязательные пенсионные взносы, отраженные в упрощенной декларации за 1 полугодие 2017 года (ст. 438 Налогового кодекса, пп. 4 п. 9 Правил исчисления, удержания (начисления) и перечисления ОПВ и ОППВ в ЕНПФ);

Обязательные профессиональные пенсионные взносы, отраженные в упрощенной декларации за 1 полугодие 2017 года (ст. 438 Налогового кодекса, п. 50 Правил исчисления, удержания (начисления) и перечисления ОПВ и ОППВ в ЕНПФ);

Социальные отчисления, отраженные в упрощенной декларации за 1 полугодие 2017 года (ст. 438 Налогового кодекса, п. 7 Правил исчисления и перечисления социальных отчислений);

Плата за пользование земельными участками, текущий платеж по сроку не позднее 25 августа 2017 года (п. 5 ст. 481 Налогового кодекса);

Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, текущий платеж за 2 квартал 2017 года (п. 2 ст. 488 Налогового кодекса);

Плата за эмиссии в окружающую среду, текущий платеж для плательщиков с объемами платежей 100 МРП и больше в суммарном годовом объеме за 2 квартал 2017 года (п. 5 ст. 496 Налогового кодекса);

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за июль 2017 года (п. 2 ст. 531 Налогового кодекса);

Обязательные пенсионные взносы (пп. 1, 2, 7 п. 9 Правил исчисления, удержания (начисления) и перечисления ОПВ и ОППВ в ЕНПФ):

- удержанные из доходов, выплаченных работникам в июле 2017 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами по заявленному доходу в июле 2017 года;

- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в июле 2017 года;

Обязательные профессиональные пенсионные взносы, удержанные из доходов, выплаченных работникам в июле 2017 года (п. 50 Правил исчисления, удержания (начисления) и перечисления ОПВ и ОППВ в ЕНПФ);

Социальные отчисления за июль 2017 года (п. 7 Правил исчисления и перечисления социальных отчислений);

Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным в июле 2017 года (пп. 1 п. 6 ст. 30 Закона об ОСМС);

Взносы на ОСМС (пп. 1, 2, 6 п. 6 ст. 30 Закона об ОСМС):

- уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами за июль 2017 года;

- по договорам ГПХ за июль 2017 года.

Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2017 году с разбивкой по месяцам можно в налоговом календаре.