Вниманию бухгалтеров! 25 января истекает срок уплаты налогов и платежей

Напоминаем, что в январе 2017 года необходимо:

до 25 января 2017 года - уплатить ИПН с доходов физического лица-нерезидента, иностранца или лица без гражданства за декабрь 2016 года (до 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором налог подлежит удержанию);

не позднее 25 января 2017 года уплатить налоги и платежи:

КПН, авансовые платежи по КПН за январь 2017 года;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в декабре 2016 года;

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в декабре 2016 года;

КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным в декабре 2016 года доходам юридических лиц-нерезидентов (выплаченным и в пределах суммы выплаченной предоплаты);

Социальный налог за декабрь 2016 года;

Плата за пользование земельными участками при оформлении договора на временное возмездное землепользование в декабре 2016 года;

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за декабрь 2016 года;

Обязательные пенсионные взносы:

- удержанные из доходов, выплаченных работникам в декабре 2016 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами по заявленному доходу в декабре 2016 года;

- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в декабре 2016 года;

Обязательные профессиональные пенсионные взносы, удержанные из доходов, выплаченных работникам в декабре 2016 года;

Социальные отчисления за декабрь 2016 года.