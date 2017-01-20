 
Преимущественно облачно
-6°

Алматы

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 2%

Влажность: 84%

Давление: 705 мм рт. ст.

Ветер: южный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

332.20

20 января 

Курс НБРК

331.87

+ 0.79

АЛМАТЫ

Покупка

331.60

Продажа

332.20

АСТАНА

Покупка

331.30

Продажа

332.00

Подробнее
355.00

20 января 

Курс НБРК

353.31

+ 0.31

АЛМАТЫ

Покупка

353.00

Продажа

355.00

АСТАНА

Покупка

353.00

Продажа

355.00

Подробнее
Новости за сегодня

Вниманию бухгалтеров! 25 января истекает срок уплаты налогов и платежей

Напоминаем, что в январе 2017 года необходимо:

до 25 января 2017 года - уплатить ИПН с доходов физического лица-нерезидента, иностранца или лица без гражданства за декабрь 2016 года (до 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором налог подлежит удержанию);

не позднее 25 января 2017 года уплатить налоги и платежи:

КПН, авансовые платежи по КПН за январь 2017 года;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в декабре 2016 года;

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в декабре 2016 года;

КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным в декабре 2016 года доходам юридических лиц-нерезидентов (выплаченным и в пределах суммы выплаченной предоплаты);

Социальный налог за декабрь 2016 года;

Плата за пользование земельными участками при оформлении договора на временное возмездное землепользование в декабре 2016 года;

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за декабрь 2016 года;

Обязательные пенсионные взносы:

- удержанные из доходов, выплаченных работникам в декабре 2016 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами по заявленному доходу в декабре 2016 года;

- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в декабре 2016 года;

Обязательные профессиональные пенсионные взносы, удержанные из доходов, выплаченных работникам в декабре 2016 года;

Социальные отчисления за декабрь 2016 года.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код