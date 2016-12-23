Вниманию бухгалтеров! 26 декабря истекает срок уплаты налогов и платежей

Напоминаем, что в декабре 2016 года необходимо в следующие сроки:

представить налоговую отчетность по формам:

до 15 декабря 2016 года:

Декларация по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения по ф. 510.00, если срок уплаты наступил в октябре 2016 года (до 15 числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором наступил срок уплаты).

не позднее 15 декабря 2016 года:

Декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за октябрь 2016 года по ф. 400.00, 421.00.

См. пример заполнения формы 400.00, 421.00.

не позднее 20 декабря 2016 года:

Последний срок представления дополнительного расчета сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу за 2016 год по ф. 101.02 (не позднее 20 декабря налогового периода).

См. пример заполнения формы 101.02.

Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам за ноябрь 2016 года по ф. 320.00.

См. пример заполнения формы 320.00.

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за ноябрь 2016 года по ф. 328.00.

См. пример заполнения заявления по форме 328.00.

Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен в ноябре 2016 года) по ф. 851.00.

См. пример заполнения заявления по форме 851.00.

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 (для плательщиков с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме при получении экологического разрешения в ноябре 2016 года).

и уплатить налоги и платежи:

не позднее 20 декабря 2016 года:

НДС в Таможенном союзе за ноябрь 2016 года;

Акциз за ноябрь 2016 года

Сбор с аукционов за ноябрь 2016 года

Плата за эмиссии в окружающую среду, выкуп норматива по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме при оформлении разрешительного документа в ноябре 2016 года.

не позднее 26 декабря 2016 года:

КПН, авансовые платежи за декабрь 2016 года;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в ноябре 2016 года;

КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным в ноябре 2016 года доходам юридических лиц-нерезидентов (выплаченным и в пределах суммы выплаченной предоплаты);

ИПН с доходов физического лица-нерезидента, иностранца или лица без гражданства за ноябрь 2016 года (до 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором налог подлежит удержанию);

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в ноябре 2016 года;

Социальный налог за ноябрь 2016 года;

Плата за пользование земельными участками, при оформлении договора на временное возмездное землепользование с 26 по 30 ноября 2016 года;

Плата за использование радиочастотного спектра, текущий платеж по сроку не позднее 25 декабря 2016 года;

Плата за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи, текущий платеж по сроку не позднее 25 декабря 2016 года;

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за ноябрь 2016 года.