Вниманию бухгалтеров! 31 марта истекает срок сдачи годовой налоговой отчетности за 2016 год

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в срок не позднее 31 марта 2017 года должны быть представлены следующие формы годовой налоговой отчетности:

Декларация по КПН за 2016 год по ф. 100.00, 110.00, 130.00, 150.00.

См. пример заполнения ФНО: 100.00, 130.00, 150.00;

Расчет по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента за 4 квартал 2016 года ф. 101.04;

Декларация по ИПН за 2016 год по ф. 220.00, 230.00, 240.00.

См. пример заполнения ФНО 220.00;

Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме по ф. 531.00;:

Декларация по платежу по возмещению исторических затрат за 2016 год по ф. 560.00, если размер платежа по возмещению исторических затрат равен или менее 10 000 МРП;

Декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество за 2016 год по ф. 700.00.

См. пример заполнения ФНО 700.00;

Декларация по сбору с аукционов, плате за пользование судоходными водными путями за 2016 год по ф. 810.00 (приложение по ф. 810.02);

Декларация для плательщиков единого земельного налога за 2016 год по ф. 920.00.

См. пример заполнения ФНО 920.00.

Все сведения о годовой налоговой отчетности представлены в этом документе.