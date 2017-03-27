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Новости за сегодня

Вниманию бухгалтеров! 31 марта истекает срок сдачи годовой налоговой отчетности за 2016 год

Вниманию бухгалтеров! 31 марта истекает срок сдачи годовой налоговой отчетности за 2016 годУважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в срок не позднее 31 марта 2017 года должны быть представлены следующие формы годовой налоговой отчетности:

Декларация по КПН за 2016 год по ф. 100.00, 110.00, 130.00, 150.00.

См. пример заполнения ФНО: 100.00, 130.00, 150.00;

Расчет по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента за 4 квартал 2016 года ф. 101.04;

Декларация по ИПН за 2016 год по ф. 220.00, 230.00, 240.00.

См. пример заполнения ФНО 220.00;

Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме по ф. 531.00;:

Декларация по платежу по возмещению исторических затрат за 2016 год по ф. 560.00, если размер платежа по возмещению исторических затрат равен или менее 10 000 МРП;

Декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество за 2016 год по ф. 700.00.

См. пример заполнения ФНО 700.00;

Декларация по сбору с аукционов, плате за пользование судоходными водными путями за 2016 год по ф. 810.00 (приложение по ф. 810.02);

Декларация для плательщиков единого земельного налога за 2016 год по ф. 920.00.

См. пример заполнения ФНО 920.00.

Все сведения о годовой налоговой отчетности представлены в этом документе.


27 марта 2017, 18:00
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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