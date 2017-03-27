Вниманию бухгалтеров! 31 марта истекает срок сдачи годовой налоговой отчетности за 2016 год
Уважаемые налогоплательщики!
Напоминаем, что в срок не позднее 31 марта 2017 года должны быть представлены следующие формы годовой налоговой отчетности:
Декларация по КПН за 2016 год по ф. 100.00, 110.00, 130.00, 150.00.
См. пример заполнения ФНО: 100.00, 130.00, 150.00;
Расчет по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента за 4 квартал 2016 года ф. 101.04;
Декларация по ИПН за 2016 год по ф. 220.00, 230.00, 240.00.
См. пример заполнения ФНО 220.00;
Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме по ф. 531.00;:
Декларация по платежу по возмещению исторических затрат за 2016 год по ф. 560.00, если размер платежа по возмещению исторических затрат равен или менее 10 000 МРП;
Декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество за 2016 год по ф. 700.00.
См. пример заполнения ФНО 700.00;
Декларация по сбору с аукционов, плате за пользование судоходными водными путями за 2016 год по ф. 810.00 (приложение по ф. 810.02);
Декларация для плательщиков единого земельного налога за 2016 год по ф. 920.00.
См. пример заполнения ФНО 920.00.
Все сведения о годовой налоговой отчетности представлены в этом документе.
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