Вниманию бухгалтеров! 5 апреля истекает срок уплаты ИПН по доходам частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов

по доходам частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в срок не позднее 5 апреля 2017 года должна быть произведена уплата ИПН по доходам частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, полученным в марте 2017 года.

Кроме того, в срок не позднее 10 апреля 2017 года производится окончательный расчет за 2016 год по:

КПН - по декларациям 100.00, 110.00, 130.00, 150.00;

КПН у источника выплаты, удерживаемому с доходов юридического лица-нерезидента по начисленным, но невыплаченным суммам дохода при отнесении их на вычеты в 2016 году, а также при выплате таких доходов по истечении 2016 года - по декларации 101.04;

ИПН - по декларациям 220.00, 230.00, 240.00 по доходам физических лиц (резидентов, нерезидентов), не облагаемым у источника выплаты;

земельному налогу - по декларации 700.00;

налогу на имущество - по декларации 700.00;

налогу на транспортные средства - по декларации 700.00 и обязательствам, возникшим после 1 июля 2016 года;

единому земельному налогу - по декларации 920.00, в том числе по социальному налогу, ИПН, удерживаемому у источника выплаты, плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников, социальным отчислениям, ОПВ, исчисленным плательщиками единого земельного налога с 1 октября по 31 декабря 2016 года;

платежу по возмещению исторических затрат за 2016 год, если размер платежа равен или менее 10 000 МРП - по декларации 560.00;

плате за пользование судоходными водными путями - по декларации 810.00.

Наряду с этим, в срок не позднее 10 апреля 2017 года должна быть представлена декларация по налогу на сверхприбыль за 2016 год по ф. 540.00.

См. пример построчного заполнения формы 540.00;

и в срок до 15 апреля 2017 года - декларация по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения по ф. 510.00, если срок уплаты наступил в феврале 2017 года.

См. пример построчного заполнения формы 510.00.

Информация о других формах налоговой отчетности, налогах и платежах, подлежащих представлению и уплате после 15 апреля 2017 года, будет представлена позже.

Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2017 году с разбивкой по месяцам можно в налоговом календаре.