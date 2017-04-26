Вниманию бухгалтеров! 5 мая истекает срок уплаты ИПН по доходам частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов

по доходам частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в мае 2017 года необходимо:

не позднее 5 мая 2017 года - уплатить ИПН по доходам частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, полученным в апреле 2017 года;

до 15 мая 2017 года - представить Декларацию по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения по ф. 510.00, если срок уплаты наступил в марте 2017 года;

и не позднее 15 мая 2017 года - представить следующие формы налоговой отчетности:

Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента за 1 квартал 2017 года по ф. 101.03;

Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента за 1 квартал 2017 года по ф. 101.04.

См. пример заполнения расчета по форме 101.04 на 1 квартал 2017 года;

Декларация по ИПН и социальному налогу за 1 квартал 2017 года по ф. 200.00;

Декларация по НДС за 1 квартал 2017 года по ф. 300.00.

См. пример заполнения декларации по форме 300.00 за 1 квартал 2017 года;

Декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за март 2017 года по ф. 400.00, 421.00.

См. пример заполнения декларации по форме 400.00 в 2017 году.

См. пример заполнения декларации по форме 421.00 в 2017 году;

Декларация по роялти, по бонусу добычи, по доле Республики Казахстан по разделу продукции, по дополнительному платежу недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции, за 1 квартал 2017 года по ф. 500.00.

См. рекомендации по заполнению декларации по форме 500.00 в 2017 году;

Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме по ф. 531.00:

- недропользователи представляют декларацию за 1 квартал 2017 года по приложению 531.01;

- получатели от имени государства представляют расчет текущих платежей за 1 квартал 2017 года по приложениям 531.02, 531.03;

Декларация по платежу по возмещению исторических затрат за 1 квартал 2017 года по ф. 560.00, если размер платежа по возмещению исторических затрат превышает 10 000 МРП;

Декларация по рентному налогу на экспорт за 1 квартал 2017 года по ф. 570.00;

Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых за 1 квартал 2017 года по ф. 590.00;

Расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество при изменении налоговых обязательств по объектам налогообложения по состоянию на 1 мая 2017 года по ф. 701.01.

См. пример заполнения расчета по форме 701.01 в 2017 году;

Декларация по налогу на игорный бизнес и фиксированному налогу за 1 квартал 2017 года по ф. 710.00.

См. пример заполнения декларации по форме 710.00 за 1 квартал 2017 года;

Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников за 1 квартал 2017 года по ф. 860.00;

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 (для плательщиков с объемами платежей 100 МРП и больше в суммарном годовом объеме за 1 квартал 2017 года);

Обращаем ваше внимание, что 15 мая 2017 года истекает срок представления налоговой отчетности за 1 квартал 2017 года. Учитывая, что в последние дни сдачи отчетности возрастает нагрузка на информационные системы, рекомендуется заблаговременно представить указанные формы отчетности.

Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2017 году с разбивкой по месяцам можно в налоговом календаре.