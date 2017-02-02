Вниманию бухгалтеров! 6 февраля истекает срок уплаты ИПН по доходам частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов
Уважаемые налогоплательщики!
Обращаем ваше внимание, что 15 февраля 2017 года истекает срок представления налоговой отчетности за декабрь 2016 года по форме 400.00; за 4 квартал 2016 года по формам: 101.03, 200.00, 210.00, 300.00, 570, 00, 590.00, 710.00, 860.00, 870.00; за 2-е полугодие по форме 910.00, и на 2017 год - представление расчета по форме 701.01.
Учитывая, что в последние дни сдачи отчетности возрастает нагрузка на информационные системы, рекомендуется заблаговременно представить указанные формы отчетности.
Итак, напоминаем, что в феврале 2017 года необходимо:
не позднее 6 февраля 2017 года - уплатить ИПН по доходам частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, полученным в январе 2017 года;
до 15 февраля 2017 года - представить Декларацию по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения по ф. 510.00, если срок уплаты наступил в декабре 2016 года;
не позднее 15 февраля 2017 года - представить следующие формы налоговой отчетности:
Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента за 4 квартал 2016 года по ф. 101.03;
Декларация по ИПН и социальному налогу за 4 квартал 2016 года по ф. 200.00, 210.00;
Декларация по НДС за 4 квартал 2016 года по ф. 300.00;
Декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за декабрь 2016 года по ф. 400.00, 421.00;
Декларация по роялти, по бонусу добычи, по доле Республики Казахстан по разделу продукции, по дополнительному платежу недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции, за 4 квартал 2016 года по ф. 500.00;
Расчет о размерах и сроках уплаты (передачи) доли Республики Казахстан по разделу продукции, установленных контрактом на недропользование, в натуральной форме, за 4 квартал 2016 года по ф. 531.00;
Декларация по платежу по возмещению исторических затрат за 4 квартал 2016 года по ф. 560.00, если размер платежа по возмещению исторических затрат превышает 10000 МРП;
Декларация по рентному налогу на экспорт за 4 квартал 2016 года по ф. 570.00;
Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых за 4 квартал 2016 года по ф. 590.00;
Расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество на 2017 год по ф. 701.01:
- по объектам налогообложения по состоянию на 1 января 2017 года;
- по объектам налогообложения по состоянию на 1 февраля 2017 года при изменении налоговых обязательств.
См. пример заполнения ф. 701.01 в 2017 году;
Декларация по налогу на игорный бизнес и фиксированному налогу за 4 квартал 2016 года по ф. 710.00;
Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников за 4 квартал 2016 года по ф. 860.00;
Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 (для плательщиков с объемами платежей 100 МРП и больше в суммарном годовом объеме за 4 квартал 2016 года);
Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса за 2 полугодие 2016 года по ф. 910.00;
не позднее 20 февраля 2017 года:
представить следующие формы налоговой отчетности:
Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам за январь 2017 года по ф. 320.00 и Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за январь 2017 года по ф. 328.00;
Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками по ф. 851.00:
- на 2017 год;
- если договор о временном возмездном землепользовании заключен в январе 2017 года.
См. пример заполнения ф. 851.00 в 2017 году;
и уплатить налоги и платежи:
НДС в Таможенном союзе за январь 2017 года;
Акциз за январь 2017 года;
до 25 февраля 2017 года - уплатить ИПН с доходов физического лица-нерезидента, иностранца или лица без гражданства за январь 2017 года, в том числе с доходов, указанных в трудовом договоре (контракте), заключенном между иностранцем или лицом без гражданства и юридическим лицом-нерезидентом;
не позднее 25 февраля 2017 года уплатить налоги и платежи:
авансовые платежи по КПН за февраль 2017 года;
КПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в январе 2017 года;
ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в январе 2017 года, и отраженный в упрощенной декларации за 2 полугодие 2016 года;
КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным в январе 2017 года доходам юридических лиц-нерезидентов (выплаченным и в пределах суммы выплаченной предоплаты);
КПН (ИПН) в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации за 2 полугодие 2016 года;
НДС за 4 квартал 2016 года;
Рентный налог на экспорт за 4 квартал 2016 года;
Платеж по возмещению исторических затрат, если размер платежа превышает 10000 МРП за 4 квартал 2016 года;
Налог на добычу полезных ископаемых за 4 квартал 2016 года;
Роялти, бонус добычи, доля Республики Казахстан по разделу продукции, дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции за 4 квартал 2016 года;
Текущие платежи в счет уплаты налогов в натуральной форме;
Социальный налог за январь 2017 года и по упрощенной декларации за 2 полугодие 2016 года в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов за минусом суммы социальных отчислений;
Земельный налог, текущий платеж по сроку не позднее 25 февраля 2017 года;
Налог на имущество, текущий платеж по сроку не позднее 25 февраля 2017 года;
Налог на игорный бизнес за 4 квартал 2016 года;
Дополнительный платеж по налогу на игорный бизнес за 4 квартал 2016 года;
Фиксированный налог за 4 квартал 2016 года;
Плата за пользование земельными участками, текущий платеж по сроку не позднее 25 февраля 2017 года;
Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, текущий платеж за 4 квартал 2016 года;
Плата за эмиссии в окружающую среду, текущий платеж для плательщиков с объемами платежей 100 МРП и больше в суммарном годовом объеме за 4 квартал 2016 года;
Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за январь 2017 года;
Обязательные пенсионные взносы:
- удержанные из доходов, выплаченных работникам в январе 2017 года;
- уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами по полученному доходу в январе 2017 года;
- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в январе 2017 года;
- отраженные в упрощенной декларации за 2 полугодие 2016 года;
Обязательные профессиональные пенсионные взносы, удержанные из доходов, выплаченных работникам в январе 2017 года, и отраженные в упрощенной декларации за 2 полугодие 2016 года;
Социальные отчисления за январь 2017 года и отраженные в упрощенной декларации за 2 полугодие 2016 года.
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