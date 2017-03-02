Вниманию бухгалтеров! 6 марта истекает срок уплаты ИПН по доходам частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов
Уважаемые налогоплательщики!
Напоминаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 182 Налогового кодекса необходимо в срок не позднее 6 марта 2017 года уплатить ИПН по доходам частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, полученным в феврале 2017 года.
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