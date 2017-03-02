 
Облачно
-9°

Астана

Облачно

Вероятность осадков: 21%

Влажность: 92%

Давление: 740 мм рт. ст.

Ветер: западный, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

315.10

2 марта 

Курс НБРК

313.79

-

АЛМАТЫ

Покупка

314.30

Продажа

315.10

АСТАНА

Покупка

314.00

Продажа

315.00

Подробнее
332.50

2 марта 

Курс НБРК

330.67

-

АЛМАТЫ

Покупка

330.50

Продажа

332.50

АСТАНА

Покупка

330.00

Продажа

333.00

Подробнее
Новости за сегодня

Вниманию бухгалтеров! 6 марта истекает срок уплаты ИПН по доходам частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 182 Налогового кодекса необходимо в срок не позднее 6 марта 2017 года уплатить ИПН по доходам частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, полученным в феврале 2017 года.


2 марта 2017, 06:45
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код