Вниманию бухгалтеров! 14 и 15 сентября истекает срок представления очередной налоговой отчетности

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что 14 сентября 2017 года - последний день представления Декларации по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения по ф. 510.00, если срок уплаты наступил в июле 2017 года (до 15 числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором наступил срок уплаты - ст. 316, 324 Налогового кодекса).

См. пример заполнения декларации по форме 510.00 в 2017 году.

И затем, в срок не позднее 15 сентября 2017 года должна быть представлена Декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за июль 2017 года по ф. 400.00, 421.00 (п. 1, 2 ст. 296 Налогового кодекса).

См. пример заполнения декларации по форме 400.00 в 2017 году.

См. пример заполнения декларации по форме 421.00 в 2017 году.

Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2017 году с разбивкой по месяцам можно в налоговом календаре.