Вниманию бухгалтеров! 15 сентября истекает срок представления очередной налоговой отчетности

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в срок не позднее 15 сентября 2017 года должна быть представлена Декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за июль 2017 года по ф. 400.00, 421.00 (п. 1, 2 ст. 296 Налогового кодекса).

См. пример заполнения декларации по форме 400.00 в 2017 году.

См. пример заполнения декларации по форме 421.00 в 2017 году.

Далее, в срок не позднее 20 сентября 2017 года должны быть представлены следующие формы налоговой отчетности:

Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам за август 2017 года по ф. 320.00 и Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за август 2017 года по ф. 328.00 (п. 3 ст. 276-20 Налогового кодекса).

См. пример заполнения декларации по форме 320.00 и заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в 2017 году;

Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен в августе 2017 года) по ф. 851.00 (п. 3 ст. 483 Налогового кодекса);

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 (для плательщиков с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме при получении экологического разрешения в августе 2017 года) (п. 4 ст. 498 Налогового кодекса).

А также в этот же срок не позднее 20 сентября 2017 года должны быть уплачены следующие налоги и платежи:

НДС в Таможенном союзе за август 2017 года (п. 4 ст. 276-20 Налогового кодекса);

Акциз за август 2017 года (п. 1 ст. 292, п. 3 ст. 298 Налогового кодекса);

Сбор с аукционов за август 2017 года (п. 3 ст. 467 Налогового кодекса);

Плата за эмиссии в окружающую среду, выкуп норматива по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме при оформлении разрешительного документа в августе 2017 года (п. 3 ст. 496 Налогового кодекса).

Кроме того, в срок не позднее 25 сентября 2017 года необходимо уплатить:

КПН, авансовые платежи за сентябрь 2017 года (п. 2 ст. 142 Налогового кодекса);

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в августе 2017 года (п. 1 ст. 145 Налогового кодекса);

КПН, удержанный у источника выплаты, по начисленным в августе 2017 года доходам юридических лиц-нерезидентов (выплаченным и в пределах суммы выплаченной предоплаты) (пп. 1, 3 п. 1 ст. 195 Налогового кодекса);

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в августе 2017 года (п. 3 ст. 161, пп. 2 п. 2-1 ст. 427 Налогового кодекса);

ИПН с доходов физического лица-нерезидента, иностранца или лица без гражданства за август 2017 года, в том числе с доходов, указанных в трудовом договоре (контракте), заключенном между иностранцем или лицом без гражданства и юридическим лицом-нерезидентом (до 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором налог подлежит удержанию) (п. 1 ст. 201, п. 5 ст. 202 Налогового кодекса);

социальный налог за август 2017 года (п. 1 ст. 360 Налогового кодекса);

плату за использование радиочастотного спектра, текущий платеж по сроку не позднее 25 сентября 2017 года (п. 5. ст. 515 Налогового кодекса);

плату за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи, текущий платеж по сроку не позднее 25 сентября 2017 года (п. 5. ст. 521 Налогового кодекса);

плату за размещение наружной (визуальной) рекламы за август 2017 года (п. 2 ст. 531 Налогового кодекса);

обязательные пенсионные взносы (пп. 1, 2, 7 п. 9 Правил исчисления, удержания (начисления) и перечисления ОПВ и ОППВ в ЕНПФ):

- удержанные из доходов, выплаченных работникам в августе 2017 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами по заявленному доходу в августе 2017 года;

- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в августе 2017 года

обязательные профессиональные пенсионные взносы, удержанные из доходов, выплаченных работникам в августе 2017 года (п. 50 Правил исчисления, удержания (начисления) и перечисления ОПВ и ОППВ в ЕНПФ);

социальные отчисления за август 2017 года (п. 7 Правил исчисления и перечисления социальных отчислений);

отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным в августе 2017 года (пп. 1 п. 6 ст. 30 Закона об ОСМС);

взносы на ОСМС (пп. 1, 2, 6 п. 6 ст. 30 Закона об ОСМС):

- уплачиваемые в свою пользу ИП на ОУР, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами за август 2017 года;

- по договорам ГПХ за август 2017 года.

Также напоминаем, что ознакомиться с полной информацией об уплате налогов и платежей и представлении налоговой отчетности в 2017 году с разбивкой по месяцам можно в налоговом календаре.