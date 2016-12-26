31 декабря истекает срок уплаты налога на транспорт физическими лицами

Вниманию физических лиц, имеющих на праве собственности транспортные средства!

Срок уплаты налога на транспортные средства истекает 31 декабря 2016 года.

Обратите внимание, что с 1 января 2016 года уплата налога физическими лицами производится по месту жительства.

В случае осуществления регистрационных действий по передаче права собственности на транспортное средство, сумма налога, подлежащая уплате за фактический период владения таким объектом лицом, передающим эти права, должна быть внесена в бюджет до совершения указанных действий.

Уплата налога на транспортные средства физическим лицом, являющимся поверенным на основании доверенности на управление транспортным средством с правом отчуждения, от имени собственника транспортного средства является исполнением налогового обязательства собственника транспортного средства за данный налоговый период.

Физические лица при приобретении транспортного средства, не состоявшего на момент приобретения на учете в Республике Казахстан, исчисляют сумму налога за период с первого числа месяца, в котором возникло право собственности на транспортное средство, до конца налогового периода или до первого числа месяца, в котором право собственности прекращено.

В случае, если транспортное средство числится угнанным и (или) похищенным у владельцев, основанием для освобождения от уплаты налога на период розыска транспортного средства является документ, подтверждающий снятие с учета транспортного средства по данному основанию. То есть данное транспортное средство обязательно должно быть снято с регистрационного учета в уполномоченном государственном органе в сфере регистрации транспортных средств.

Не являются плательщиками налога на транспортные средства:

участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, герои Советского Союза и герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», награжденные орденом Славы трех степеней и орденом «Отан», многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня» или награжденные подвеской «Алтын алқа» либо «Күмiс алқа», - по одному автотранспортному средству, являющемуся объектом обложения налогом;

инвалиды по имеющимся в собственности мотоколяскам и автомобилям - по одному автотранспортному средству, являющемуся объектом обложения налогом;

физические лица - по грузовым автомобилям со сроком эксплуатации более семи лет, полученным в качестве пая в результате выхода из сельскохозяйственного формирования.

В целом же порядок и сроки уплаты налога на транспортные средства установлены главой 51 Налогового кодекса.

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