Происшествия, всколыхнувшие Казахстан в 2016 году

В 2016 году резонансных происшествий, к сожалению, набралось не 10, и даже не 20, а гораздо больше.

По традиции Zakon.kz подводит информационные итоги уходящего года. Одно из направлений этой традиции - резонансные происшествия, всколыхнувшие Казахстан. Их, к сожалению, в високосном 2016 году было более чем достаточно. Вспоминаем всех пострадавших, погибших, и приносим соболезнования родным и близким.





Нечеловеческое обращение с детьми









В 2016 году общественность одна за одной шокировали новости о жестоком обращении с детьми. Кого-то из них успевали спасти, а кто-то умирал страшной смертью.





Выброшенный из окна автомобиля новорожденный





В ночь на 13 января в движущейся машине родила несовершеннолетняя девушка. Ее мать выкинула младенца из окна машины. 16-летняя роженица попала в больницу, а убившая ребенка женщина - в ИВС. Уголовное преследование также начали в отношении водителя авто, и 17-летнего отца ребенка , который бросил беременную школьницу. В конце весны стало известно, что бабушку младенца признали невменяемой, и направили на принудительное лечение.





А 17 января на трассе Актау - Атырау в коробке нашли мертвую новорожденную девочку. Матерью ребенка оказалась 38-летняя женщина, по ее словам ребенок появился на свет мертвым.





В Акмолинской области молодая женщина скрывала от родных беременность. А когда родила, положила младенца в коробку и вынесла на улицу. Через какое-то время она сделала вид, что ребенка подбросили и принесла его в дом.





В первых числах января новорожденного ребенка нашли в придорожном туалете в Жамбылской области на трассе Алматы-Ташкент. Матерью оказалась 21-летняя женщина, которая уже имеет одного ребёнка. Ее осудили на полтора года.





17 мая в Карагандинской области в Подхозе между городами Жезказганом и Сатпаев нашли новорожденного младенца в контейнере. Его матерью оказалась 18-летняя девушка.







12 мая житель 41 разъезда в Актобе в уличном туалете своего дома нашел новорожденную девочку Мужчина сам хотел удочерить ребенка, но его семье для этого не хватило жилплощади. В конце года девочку все-таки удочерили . Ее биологическую мать так и не нашли.













15 февраля в Жамбылской области в своем доме был убит 5-летний мальчик. 16 февраля полицейские задержали убийцу - несовершеннолетнего парня. Оказалось, что он пришел в дом к соседям под предлогом вернуть столярный инструмент. Когда увидел, что дома нет взрослых, решил совершить кражу и забрал около 30 тыс тенге. 5-летний сын хозяев дома потребовал, чтобы тот вернул украденное. Тогда Каваз-оглы Д., 1998 г.р., сначала стал душить ребенка, а потом взял кухонный нож и убил им его. Преступника приговорили к 12 годам в исправительной колонии строго режима.









События в Актобе









5 июня группа людей совершила вооруженные нападения на два оружейных магазина и воинскую часть Актобе. В городе был объявлен режим антитеррористической операции. В результате нападений террористов восемь человек были убиты, трое из них — военнослужащие. Силовики ликвидировали 18 преступников, задержали девять человек. Обвиняемые в совершении теракта в Актобе были названы последователями религиозного течения "салафизм".





В Казахстане был объявлен "красный" уровень террористической опасности, который позже был сменен на "желтый", до 15 января 2017 года.





Судебный процесс по делу 29 человек, обвиняемых в совершении теракта, начался 18 октября. Интересы подсудимых защищали 27 адвокатов, свидетелями проходили 48 человек. В качестве потерпевших в суд вызывали 88 человек.





Семь обвиняемых были приговорены к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Еще один участник теракта осужден на 22 года лишения свободы, другой - на 25 лет.





Как выяснилось позже, террористы в момент совершения преступлений были пьяны





Задержание главаря ОПГ "Четыре брата" и хищения нефти









7 декабря в Актобе и ряде других регионов силовики страны произвели ряд задержаний преступников, занимавшихся крупными хищениями нефти. По официальной версии были арестованы несколько членов преступной группировки, состоящей из приверженцев радикального салафизма, которая оказывала покровительство лицам, осуществляющим хищение нефти.













По неофициальной версии в этот же день был задержан лидер ОПГ "Четыре брата" Еркин Избасар, который из Алматы контролировал процесс кражи и сбыта «черного золота», а также решал, на какие цели должны идти средства от продажи нефти. Также сообщалось, что данная ОПГ была связана с террористическими актами, произошедшими в Актобе.





События в Алматы





20 мая в нескольких местах Алматы были обнаружены схроны с арматурой, зажигательной смесью. Спрятаны они были на Старой и Новой площадях.













В этот же день полиция отчиталась о задержании 5 человек с оружием и деньгами. Об их связи с вышеупомянутыми схронами не сообщалось, но этот факт проверяли . Задержанные были ранее судимы за изнасилования и кражи.









18 июля утром в Алматы Руслан Кулекбаев напал на Алмалинское РОВД.









По данным МВД РК, в 10.54 час. Руслан Кулекбаев зашел в здание Алмалинского РУВД и ранил постового полицейского, завладев его оружием. Он ранил 3 полицейских и 1 гражданского. Далее он захватил автомобиль и, угрожая водителю, заставил его ехать к зданию ДКНБ. По пути обстрелял проезжавшую мимо патрульную машину, ранив двоих полицейских. У здания КНБ он открыл огонь по полицейским, одного ранил, второго убил. После чего он попытался завладеть машиной, в которой сидел пограничник. Преступник убил его, ранил еще одного человека. Далее он захватил машину "Лада" и приказал водителю ехать по ул. Абылай хана к ДГД. По пути ранил двух полицейских, зажавших машину. Один сотрудник скончался. В ДГД преступника ранил полицейский Аян Галиев, сам при этом получив смертельное ранение. Другой полицейский задержал Кулекбаева. После чего его доставили в больницу, где он дал показания после того как пришел в себя.





До нападения на полицейских Кулекбаев напал на предпринимателя, а также убил женщину легкого поведения.













Решением суда Кулекбаев Р. был признан виновным в совершении террористического акта, в ходе которого им совершено умышленное убийство 10 человек, и покушение на жизнь 6 человек. Кроме этого Кулекбаев Р. и еще пять человек были признаны виновными в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, разбойного нападения и других преступных деяний, имевших место в период 2014-2016 годов. Кулекбаева приговорили к смертной казни. Исполнение приговора будет возможным после отмены моратория.





Спецплан "Сирена"













Спецплан был объявлен в городе Алматы после нападения на банк. 25 октября утром двое неизвестных проникли в помещение банка "Центркредит" и напали на охранника, пытаясь забрать ключи от помещений. Им не удалось этого сделать, и преступники покинули банк, отобрав у охранника травматический пистолет . О задержании подозреваемых пока не сообщалось.





Убийство с расчлененкой













Под утро 7 сентября около дома №30 по ул.Абылай хана мужчина без определенного места жительства в мусорных баках нашел два пакета . В одном из пакетов он отрезанную мужскую голову, во втором - руку. Полицейские выяснили, что убийство произошло в доме, расположенном рядом с мусоркой, на съемной квартире.













Умерший не дожил до 25-летия чуть больше месяца. В качестве подозреваемых были задержаны двое - уроженцы ВКО и Павлодара, 1993 и 1994 годов рождения. Убийство они совершили во время ссоры из-за арендной платы за приставку. По данному делу начался суд.





Пожары





Пожар в Almaty Towers













Большой резонанс получил пожар в Almaty Towers, произошедший 6 ноября. Возгорание произошло в ТОО "Батутный центр", расположенном на верхнем этаже 6-ти этажной пристройки к БЦ. В ходе пожара эвакуировали 80 человек. Площадь пожара составила 1800 кв.м.









В результате пожара погибли 6 человек, 54-летний сварщик, и пять студентов. Сообщалось. что студенты, работавшие на месте ЧП, не смогли покинуть здание из-за закрытого снаружи аварийного выхода. По данному факту проводится расследование













Арестован директор ТОО "Батутный центр" Туяков. Однако его адвокат Д.Утебеков уверен, что виновник произошедшей трагедии не он , а те, кто закрыл аварийный выход.





Пожар в в «Абу-Даби Плаза» в Астане













Пожар случился 13 февраля. В 4:40 на пульт дежурного ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС г. Астаны поступило сообщение о пожаре в одном из корпусов новостроящегося здания «Абу-Даби Плаза». На момент прибытия пожарных происходило горение с 25 по 11 этажи. Пожар распространился по деревянным опалубкам и брезентовым пологам. Пожар был ликвидирован в 10 часов 44 минуты. Пострадавших не было.





4 марта в этой же новостройке вновь произошел пожар . Площадь возгорания составила 50 кв.метров. И 1 апреля на стройке «Абу-Даби Плаза» опять был пожар





Пожар в "Юбилейном" в Алматы





















По данным ДЧС, изначально пострадали 17 квартир, позже их количество увеличилось. 10 мая в Алматы загорелся супермаркет "Юбилейный" , находящийся по проспекту Абылай хана, 74. Возгорание произошло в 4.50 по времени Астаны, людей эвакуировали. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Изначально возгорание началось в пристройке магазина, где расположен "Корова бар", загорелась кровля. В 5:23 в "Корова бар" произошел взрыв газового баллона. В 05:52 огонь локализовали, а в 06:36 - полностью ликвидировали. При пожаре пострадал 1 человек.





В Алматы в этом году произошла серия пожарах в местах общепита. Так, 11 июля Так, 11 июля горело кафе "Компот". По предварительным данным пожару предшествовали перебои с электричеством. Площадь составила 600 м.кв. Жертв и пострадавших не было.





















Не обошлось и без пожаров на рынках. Одним из крупных стало возгорание на рынке "Олжа"













Произошел пожар 18 августа вечером. Площадь возгорания составила 3 тыс кв. м. На тушение огня и защиту смежных торговых павильонов было подано 21 ручных стволов и четыре лафетных, в том числе один лафетный от АКП-54. Был также привлечен вертолет КА-32. Для обеспечения бесперебойной подачи воды задействовано три пожарных гидранта, расположенных на территории рынка, привлечен передвижной пожарный автопоезд АЦ-30, а также восемь поливомоечных машин коммунальных организаций. В рамках взаимодействия привлечены экстренные службы города, в том числе ДВД, Национальная Гвардия, служба "103" и горэлектросеть. Тушение пожара осложнялось высокой горючей загрузкой складского помещения, торговых павильонов, сильным задымлением и разнородностью горящих товаров.





"Пизанский" дом в Алматы













2 июня в мкр Алгабас Алматы из многоэтажки экстренно эвакуировали всех жителей - дом был под угрозой обрушения. Дом был построен в 2014 году компанией «Астана курылыс». Жильцы заселились в него по госпрограмме в октябре 2015 годаСозданная комиссия пришла к выводу, что дом был построен с грубейшими нарушениями . Во время строительства были нарушены требования: не было предусмотрено устройство уплотненной грунтовой подушки под фундаментом (вместо защитного слоя применили песчано-гравийный слой, и все осадки уходили вниз), в этой связи произошёл крен здания и присадка правого основания на 37 см.









Дорожно-транспортные происшествия





Практически ежедневно в стране происходят дорожные аварии со смертельным исходом. Не все из них попадают в хроники СМИ. Но бывают такие, которые попав в новостные ленты, вызывают огромнейший резонанс.









Водитель BMW 5 серии сбил трех пешеходов. Тела двоих несчастных буквально разорвало.













Виновником аварии оказался сотрудник Управления специализированной службы охраны г.Алматы, ехавший с работы. Очевидцы рассказывали, что он хотел скрыться в детском саду, расположенном недалеко от места аварии. Решением суда 31-летний Санат Жанатбеков был приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишен права управлять транспортными средствами на 7 лет. Мужчина раскаялся в суде.













Еще одно жуткое ДТП с участием автомобиля BMW произошло в Алматы 23 сентября.













В нем погибли четыре человека. Автомобиль двигался на высокой скорости по пр.Рыскулова. Пятеро сотрудников автомойки перебегали дорогу в неположенном месте и BMW сбил четверых. Тела трех девушек и парня отлетели на десятки метров в разные стороны, они погибли на месте. Водителя задержали.





Аварии на трассе Алматы - Капчагай - явление не редкое. Теряя бдительность, водители превышают скоростной режим, не следят за дорогой, нарушают ПДД, что приводит к трагедиям. Одна из них произошла в ночь на 10 июля.









На 2-м километре трассы Алматы - Капчагай водитель Lada Kalina по неизвестной причине вылетел с дороги и на полном ходу врезался в массивное бетонное основание рекламного билборда. От удара многотонная конструкция сдвинулась на метр и покосилась, автомобиль опрокинулся на бок, а его передняя часть вдавило до основного кузова. Зажатые водитель и пассажирка не выжили.





6 человек погибли на трассе Алматы - Астана













5 августа на 27 километре трассы Алматы - Астана произошло ДТП , в результате которого погибли шесть человек, тяжелые травмы получил ребенок. Произошло лобовое столкновение автомобилей Mitsubishi Galant и Toyota Corolla. В результате аварии погибли шестеро. Трое мужчин из Toyota Corolla, двое мужчин и одна женщина из Mitsubishi Galant, среди которых был и виновник аварии, 1993 г.р. Серьезно пострадавшего ребенка забрала бригада скорой помощи.





Смертельное ДТП на трассе Астана-Боровое













Преступления против половой неприкосновенности





Групповое изнасилование в Есике





Дело Жибек Мусиновой прогремело на весь Казахстан. Мать молодой женщины через соцсети обратилась к людям с просьбой помочь в борьбе за справедливость. В ночь с 14 на 15 августа в городе Есик Алматинской области четверо парней похитили и изнасиловали Жибек.





фото: informburo.kz





После громкого заявления ее матери, дело было взято на контроль ДВД региона, всех четверых арестовали . Долгие расследование и судебный процесс в конечном итоге закончились тем, что всех четверых признали виновными в изнасиловании и посадили.





Изнасилование в колонии





Дело надзирателя колонии ЛА 155/18 Руслана Хакимова, осужденного к 9 годам лишения свободы за изнасилование и применение пыток по отношению к Наталье Слекишиной, отбывающей наказание.





















И буквально перед новым годом стало известно о том, что Наталье Слекишиной дали отсрочку отбытия наказания на 5 лет.





Вика Минина из Актау





24 ноября Казахстан простился с 6-летней Викой, пострадавшей от рук педофила.













рагедия произошла 20 августа. Ребенок был похищен рядом с магазином «Иваныч» в первом микрорайоне Актау. Ребенка нашли спустя несколько часов в районе поселка Приморский и доставили в областную детскую больницу. Врачи подтвердили, что девочку изнасиловали. Спустя неделю Вику перевезли в отделение детской анестезиологии и реанимации Национального научного центра материнства и детства в Астане. В начале сентября стало известно о том, что подозреваемый задержан.





фото: Матрица.Kz





У Вики сильно пострадал головной мозг, все это время она находилась в коме. 21 ноября девочка скончалась , ее с ердце и легкие, три месяца находившиеся на аппаратном обеспечении, перестали реагировать. День смерти Вики предлагают сделать Днем борьбы с педофилией в Казахстане.





Расследование по делу еще продолжается.





Семилетний Ерасыл Кабланбек













В начале 2016 года в одном из аулов Жамбылской области второклассника нашли изнасилованным и повешенным . Была выдвинута версия о том, что к этому жестокому преступлению причастен психически неуравновешенный брат отчима ребенка. Почти сразу же полиция задержала отчима убитого ребенка. В ходе расследования было установлено, что он в течение долгого времени беспричинно издевался над мальчиком и его сестрёнкой. В связи с чем в отношении мужчины, 1980 г.р., было начато расследование по ст. 110 ч. 2 п.1,2 УК РК - Истязание. За это его и осудили.

А за изнасилование и убийство Ерасыла посадили брата отчима, Серика Байтакова. Его признали виновным по трем статьям УК РК и осудили на 22 года. Осужденный своей вины не признавал.

Байтаков. Он был признан виновным по статьям 99, 110 и 121 Уголовного кодекса РК, а именно в "убийстве", "истязании" и "изнасиловании" малолетнего мальчика. Однако свою вину осужденный не признал.





Баян и Бахытбек Есентаевы













В июне стало известно о том, что 42-летняя продюсер Баян Есентаева была госпитализирована с ножевым ранениями. Подозреваемым оказался ее муж. 10 июня в состоянии алкогольного опьянения Бакытбек Есентаев со своим племянником встретил Баян, которая прилетела самолетом из Турции. Подозревая ее в измене , он решил повезти Баян к ее родителям, проживающим в селе Байбулак. Во время пути между ними произошла ссора. Он попросил племянника остановить машину и выйти, оставить их наедине. В ходе ссоры он стал избивать ее, увидел в боковом кармане двери автомашины нож и ударил им Есентаеву в живот. После этого, выйдя из машины, он попросил племянника отвезти ее в больницу





Женщина достаточно долго находилась в тяжелом состоянии, и, к счастью, пошла на поправку. Выяснилось, что в момент нападения она была не только избита и ранена ножом, но и изнасилована.





Во время следствия Есентаевы развелись, Баян сменила фамилию и простила бывшего мужа, о чем сообщила суду. 3 ноября с уд приговорил Бакытбека Есентаева к 9 годам лишения свободы.





Пропажи людей





Ерасыл Аубакиров

















Нурбеку Ажимбаю, Виталию Шерстеневу и Андрею Тихоненко были предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Создание и руководство организованн­ой группой, преступной организацией, а равно участие в них», «Незаконное лишение свободы», «Насильственные действия сексуального характера», «Убийство» и «Вымогательство». Их осудили на 20, 11 и 16 лет соответственно. Спустя некоторое время после завершения суда, материалы дела п олучили огласку . Вероятно, это сделали те, кто в корне не согласен с приговором и решением относительно Аяна Мейрбаева.



17-летняя Айгерим Оспанбекова













10 мая студентка 1 курса вышла из дома с целью поехать в Шымкент на учебу и пропала без вести. Девушку искали две недели. 23 мая ее тело нашли в 20 км от родного села. Шея, правая рука и обе ноги были обмотаны прозрачным скотчем и завязаны матерчатым ремнем. Убийцей оказался таксист, 1990 г.р., с которым Айгерим выехала в город. Он убивал ее отверткой. Наносил один удар за другим, и всего лишь за то, что она действовала ему на нервы. У него около города сломалась машина, пассажирка посмела возмутиться. Такси смерти не доехало до Шымкента всего 20 километров. На следствии таксист свою вину признавал, однако позже отказался. В суде он также не признавал вины. Его осудили на 16 лет в колонии строгого режима.





Сафар Шакеев













Последний раз молодого человека видели на пр.аль-Фараби в районе р.Есентай. Поисками Сафара занимались специально созданная следственная группа, волонтеры, спасатели, был подключен вертолет . За информацию о местонахождении парня было объявлено крупное вознаграждение . " Т ело Сафара нашли 28 июля в реке Есентай. Спустя несколько дней после прощания с сыном, Еркеш Шакеев разместил посвященный ему видеоролик . Мужчина также отметил , что его сын погиб в результате несчастного случая. Молодой человек, сын известного композитора, пропал 16 июля.





Лето в Алматы выдалось жарким, как в прямом так и в переносном смысле. Практически каждую неделю поступали новости о пропаже людей: пропадали туристы в горах , пропадали девочки девушки , молодые и пожилые люди, пациенты психлечебниц арестанты и т.д. Многие истории заканчивались благополучно, и "героев", о которых писали соцсети и СМИ, находили целыми и невредимыми. Но ряд случаев потряс не только жителей города, но и всей страны.





Нуршат Розиев













Молодой человек пропал в Алматы при странных обстоятельствах. 28-летнего Нуршата в последний раз видели вечером 3 сентября. А на следующий день близкие узнали, что в его доме произошел пожар, а накануне вечером там громко играла музыка. 11 сентября молодого сотрудника банка нашли мертвым в реке, с признаками насильственной смерти.





Расправа над тремя братьями

В сентябре в Алматинской области уехали продавать скот и пропали трое братьев. Позже т ела 3 братьев: Долданулы Жаркынбека, 1979 года рождения, Зарлыханулы Мукията, 1973 года рождения и Алимхана Кадылбека были найдены в 200 км от Узынагаша, закопанными в песке. Вскоре полиция поймала двоих подозреваемых. Вскоре выявили еще одного . Они совершили преступление из корыстных целей заманив жертв в горы. Суд над убийцами завершился. Т.Сулейманов и М.Оналбаев были признаны по ст.ст. 99 ч.2 п.п.1,7,8 (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений), 192 ч.4 п.2 (разбой в особо крупном размере, совершенный группой лиц с применением оружия), 200 ч.2 п.п.1,2 (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенные группой лиц по предварительному сговору, неоднократно), 202 ч.2 п.1,5 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, причинившее крупный ущерб) УК. Им назначено пожизненное лишение свободы и 25 лет колонии строгого режима соответственно. Б.Байкасымов признан виновным по ст. 434 (недонесение о преступлении) УК и ему определено 4 года лишения свободы.





Похищения





6-летний Мухаммед Камшыбек













20 февраля в Ордабасинском районе ЮКО около 12.30 дня пропал 6-летний мальчик. Мухаммед Камшыбек вышел из школы в ауле Амангельды, после чего его больше никто не видел. От учебного заведения ребенка, якобы, увела незнакомая женщина. Позже таксист, подвозивший эту женщину с пропавшим мальчиком помог полицейским составить фоторобот.













23 февраля стало известно о том, что ребенка нашли целым и невредимым. Нашли и его похитительницу, которая оказалась причастна к аналогичному преступлению - в 2013 году она похитила девочку, 2007 г.р.





Хамро Суванов









Казахстанскую и мировую общественность всколыхнуло появление известного байера Лилии Рах в криминальных сводках. Ее заподозрили в похищении бывшего сотрудника Хамро Суванова, задолжавшего крупную сумму денег. Позже выяснилось, что вместе с Рах задержали основателя ювелирного бренда Мири Паз и еще двоих мужчин. В суде Суванов просил освободить Рах от уголовной ответственности, так как не считает ее виновной в похищении. Однако суд признал Рах виновной по статье ст.125ч.2 пп 1, 8 и назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Паз была приговорена к 7,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Потерпевший Суванов не согласен с таким приговором в отношении Рах. Он дал интервью , в котором рассказал, почему так считает.





8-летняя Виктория Тойкенева













Страшное преступление произошло в ноябре в Зыряновске, ВКО. Возвращавшуюся со школы девочку увели с остановки, где она ждала автобус. Малышку искали в течение двух суток. В итоге школьницу нашли мертвой . Тело девочки обнаружили в подполе заброшенного дома.

Убийцу восьмилетней Вики вычислили волонтеры благодаря записи с видеорегистратора, на которой видно, как мужчина идет вдоль дороги с рюкзаком школьницы.













Задержанный сознался еще в одном убийстве — 17-летней Ксении Сидориной, пропавшей месяц назад.





Самоподжог в Астане





Ахметов Е. был осужден по ст.296 ч.4 УК (незаконное хранение - 3,5 грамм героина и гашиша - 285 грамм, то есть в особо крупном размере без цели сбыта) к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ахметов Е.Н. приговор обжаловал, но постановлением апелляционной инстанции Жамбылского облсуда от 20 августа 2015 года его жалоба оставлена без удовлетворения. Последним трагическим резонансным событием в стране можно считать самоподжог, совершенный женщиной на проходной Генпрокуратуры в Астане. Таким образом женщина выразила протест в отношении приговору ее сыну.













Через несколько дней Майра Рысманова скончалась. А в Генпрокуратуре сообщили , что доводы Рысмановой о незаконном осуждении ее сына проверяются в ходе расследования других 7 уголовных дел, возбужденных в отношении сотрудников полиции Жамбылской области. По результатам расследования сотрудник ДВД области Жидешев, обвиняемый в избиении и причинении вреда Ахметову Е., осужден судом города Тараза.



