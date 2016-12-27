С 1 января 2017 года - новый Единый таможенный тариф ЕАЭС

Напоминаем, Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 года № 101 установлено, что с 1 января 2017 года единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (далее - ТН ВЭД ЕАЭС) и Единый таможенный тариф ЕАЭС (далее - ЕТТ ЕАЭС) будут применяться в новой редакции.

Наряду с этим, ранее Коллегией Евразийской экономической комиссии были приняты решения о внесении с 1 и 2 января 2017 года следующих изменений и дополнений:

1) решение от 4 октября 2016 года № 110:

внесены уточнения в примечание 8 к единой ТН ВЭД ЕАЭС;

2) решение от 25 октября 2016 года № 115:

внесены изменения в перечень отдельных товаров, в отношении которых применяются ставки ввозных таможенных пошлин в соответствии с Соглашением о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом, и определено, какие позиции исключены и включены в перечень;

3) решение от 25 октября 2016 г. № 116:

установлены ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в отношении отдельных видов сельскохозяйственных и промышленных товаров, а также в примечании к ЕТТ ЕАЭС внесены уточнения, в отношении каких товаров применяется нулевая ставка ввозной таможенной пошлины на период с 02.01.2017 по 31.12.2017 включительно;

4) решение от 25 октября 2016 года № 117:

установлены ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в отношении отдельных видов сырья минерального происхождения, содержащего драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, а также в примечании к ЕТТ ЕАЭС внесены уточнения, в отношении каких товаров применяется нулевая ставка ввозной таможенной пошлины на период с 02.01.2017 по 31.12.2017 включительно;

5) решение от 1 ноября 2016 года № 128:

продлен срок действия ставки ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕЭС в размере о% в отношении отходов и лома драгоценных металлов, классифицируемых кодами 7112 30 000 0, 7112 91 000 0, 7112 92 000 0, 7112 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, на период с 01.01.2017 по 31.12.2019 включительно.

Кроме того, распоряжением Коллегии от 25 октября 2016 года № 170 ЕАЭС одобрен проект решения Совета ЕАЭС «Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов химических соединений». Данное распоряжение вступило в силу с 26 октября 2016 года. При этом Решение Совета ЕАЭС об установлении ставок вступает в силу не ранее 2 января 2017 года.