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Новости за сегодня

Обновление ИС «Электронные счета-фактуры»

22 декабря 2016, 09:12

Уважаемые налогоплательщики!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что 22 декабря 2016 года с 22-00 до 23:00 времени Астаны будут проводиться работы по установке обновления Web-приложения информационной системы «Электронные счета-фактуры».

Данное обновление включает в себя доработку следующего функционала:

Экспорт журнала ЭСФ в файл формата XLS;

Массовая печать ЭСФ;

Возможность просмотра, сохранения и печати соглашения о пользовании информационной системой электронных счетов-фактур, подписываемое при регистрации;

Возможность выбора метода и способа расчета при выписке дополнительного ЭСФ;

Функционал по смене пользователем адреса электронной почты;

Механизм по предоставлению возможности смены контрагента при выписке исправленного ЭСФ;

В связи с чем, в указанный промежуток времени информационная система «Электронные счета фактуры» будет не доступна.

Источник: КГД Министерства финансов РК


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