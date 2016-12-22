Обновление ИС «Электронные счета-фактуры»
Уважаемые налогоплательщики!
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что 22 декабря 2016 года с 22-00 до 23:00 времени Астаны будут проводиться работы по установке обновления Web-приложения информационной системы «Электронные счета-фактуры».
Данное обновление включает в себя доработку следующего функционала:
Экспорт журнала ЭСФ в файл формата XLS;
Массовая печать ЭСФ;
Возможность просмотра, сохранения и печати соглашения о пользовании информационной системой электронных счетов-фактур, подписываемое при регистрации;
Возможность выбора метода и способа расчета при выписке дополнительного ЭСФ;
Функционал по смене пользователем адреса электронной почты;
Механизм по предоставлению возможности смены контрагента при выписке исправленного ЭСФ;
В связи с чем, в указанный промежуток времени информационная система «Электронные счета фактуры» будет не доступна.
Источник: КГД Министерства финансов РК
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