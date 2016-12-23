Новый год – самое время подарить своему ребенку именной образовательный депозит

Успейте открыть образовательный депозит до конца текущего года и получите первую государственную премию в январе 2018 года.





Действительно, лучший подарок, который родители могут сделать своему ребенку – это заложить основу для успешного будущего, открыв на него именной вклад по Государственной образовательной накопительной системе (ГОНС).





Это отличная дополнительная возможность проявить родительскую заботу, показать пример разумного планирования, подчеркнуть всю важность получения образования.





Итак..





Начать копить можно с самого рождения ребенка.





Накопленными средствами можно оплатить обучение:





o в Казахстане;

o за рубежом;

o в колледжах;

o в вузах:

o программы бакалавриата;

o программы магистратуры.





Депозит открывается в одном из банков-участников ГОНС:





 АО «Народный банк Казахстана»;

 АО «Нурбанк»;

 АО «Цеснабанк».





Необходимые документы для открытия депозита:





 удостоверение личности родителей;

 свидетельство о рождении ребенка.





Первоначальный взнос:





 3МРП - 6363 тг.в 2016 году (АО «Нурбанк, АО «Цеснабанк»);

 15000 тенге (АО «Народный банк Казахстана»).





Взносы на депозит:





 Периодичность пополнения и сумма взносов определяется вкладчиком.





Почему стоит доверять системе ГОНС?





 Условия открытия образовательного депозита закреплены Законом Республики Казахстан «О Государственной образовательной накопительной системе» (2013 г.).

 Сохранность образовательных депозитов гарантируется государством до 10 млн. тенге.

 Порядка 16000 граждан Казахстана уже доверились системе ГОНС.

 ЧФ «Бөбек» открыл порядка 8000 депозитов на воспитанников организаций образования.

 Члены партии «Нұр Отан» открыли более 2000 депозитов на детей из социально уязвимых категорий населения.

 Систему ГОНС поддержали такие известные спортсмены как Серик Сапиев, Василий Левит, открыв образовательный депозит на детей-сирот.





Почему стоит открыть образовательный депозит?





 Доходность в 19-21 % обеспечивается за счет:

o банковского возгнаграждения в 14%;

o государственной премии в 5-7%.





 Образовательные депозиты не подлежат взысканию третьими лицами.

 Государственная премия не подлежит налогооблажению.

 Есть возможность оформления образовательного кредита на льготных условиях.





 В случае получения гранта вы имеете право:





o копить средства далее;

o снять накопленные средства со счета;

o перевести накопления на имя другого ребенка.





Получение подробной информации возможно

по номеру бесплатной горячей линии 8 (800) 080-28-28

и на официальном сайте АО «Финансовый центр» fincenter.kz



