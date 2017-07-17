17 июля 2017 года с 20:00 по 24:00 будут проводиться технические работы по обновлению системы ОФД
Уважаемые Пользователи!
Пресс-служба оператора фискальных данных напоминает о том, что 17 июля 2017 года с 20:00 по 24:00 времени г. Астана будут проводиться технические работы по обновлению системы ОФД. В момент проведения работ будут недоступны сервис передачи данных из ККМ на сервер ОФД и Личный кабинет Пользователя.
17 июля 2017, 14:00
Источник, интернет-ресурс: Оператора фискальных данных
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