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17 июля 2017 года с 20:00 по 24:00 будут проводиться технические работы по обновлению системы ОФД

Уважаемые Пользователи!

Пресс-служба оператора фискальных данных напоминает о том, что 17 июля 2017 года с 20:00 по 24:00 времени г. Астана будут проводиться технические работы по обновлению системы ОФД. В момент проведения работ будут недоступны сервис передачи данных из ККМ на сервер ОФД и Личный кабинет Пользователя.


17 июля 2017, 14:00
Источник, интернет-ресурс: Оператора фискальных данных

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