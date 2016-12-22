Новые квартиры от Холдинга «Байтерек» и Казахстанской Ипотечной Компании получили в Шымкенте очередники программы арендного жилья

В Шымкенте 96 очередников получили ключи от квартир по программе арендного жилья. Оператором программы является дочерняя организация Холдинга «Байтерек» - Казахстанская Ипотечная Компания (КИК).





Ключи от квартир в новом микрорайоне города по ул.Тулеметова очередникам вручили аким ЮКО Жансеит Туймебаев, аким г. Шымкент Габидулла Абдрахимов и Председатель Правления Казахстанской Ипотечной Компании Адиль Мухамеджанов. Среди очередников – многодетные и неполные семьи; семьи, имеющие детей инвалидов; дети-сироты; оралманы; государственные служащие и работники бюджетных организаций.





Как отметили представители застройщиков, ремонтные работы в 1,2 и 3 – комнатных квартирах выполнены в чистовой отделке с применением качественных материалов.









«Большинство применяемых в строительстве материалов отечественного производства: керамогранит, линолеум, цемент, дверные блоки, лакокрасочные материалы, утеплители. А также бетон, газоблоки, полиэтиленовые трубы, окна и витражи ПВХ, сухие смеси для отделочных работ, асфальтобетонные смеси, железобетонные изделия. Все это производит наша компания, что значительно удешевляет стоимость», - пояснили застройщики.





Дома полностью готовы к заселению. Арендная плата не превышает 900 тенге за квадратный метр, квартиры по истечении 20-летнего срока становятся собственностью граждан.





Председатель Правления Казахстанской Ипотечной Компании Адиль Мухамеджанов отметил, что с начала реализации государственных программ «Нұрлы Жол» и развития регионов до 2020 года в Шымкенте Казахстанской Ипотечной Компанией построена и приобретена 2541 квартира по программе арендного жилья и в Туркестане 144 квартиры в рамках государственно-частного партнерства.

По республике этот показатель составил более 12 тысяч квартир, общей площадью более 700 тыс. кв. м. Жилые площади введены в эксплуатацию в городах Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Актау, Усть-Каменогорск, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Семей, Талдыкорган, Тараз, а также в Алматинской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях.





Всего за 5 лет реализации Программы планируется предоставить 1, 4 млн. кв. м. арендного жилья.



