Горбачёв частично признал ответственность за распад СССР

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что спустя 25 лет после распада Советского Союза не снимает с себя долю ответственности.

Горбачёв опубликовал статью в Российской газете. В ней он пишет, что в условиях перестройки и гласности республики стали требовать реального наполнения суверенитета. Как он утверждает, реформировать СССР в таком случае было необходимо.

— Если бы все участники этого процесса проявили ответственность, то, я уверен, он дал бы результат: у нас были бы сильные, действительно суверенные республики и сильный, эффективный центр, действующий в их общих интересах. Но решить эту задачу мы не смогли. Я не снимаю с себя свою долю ответственности. Но моя совесть чиста, — говорится в статье Горбачёва.

При этом он подчеркнул, что отстаивал СССР до конца и действовал политическими методами. Но, по его словам, нельзя сказать, что тогдашнее руководство вело себя ответственно. Горбачёв считает, что оно занимало в основном деструктивную позицию.

Горбачёв до сих пор уверен, что даже после августовского путча можно было договориться с республиками о создании союзного конфедеративного государства.

Он добавил, что использовать силовые методы для спасения СССР было нельзя, а политические методы в результате оказались исчерпаны.

— Это пахло пожаром в большом доме, проще говоря — войной. На такой риск в стране, перегруженной проблемами, конфликтами, оружием, нельзя было идти, — заключил Горбачёв.

Фото: ©РИА Новости/Владимир Песня, источник - Лайф