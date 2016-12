Трамп назвал причину проигрыша Клинтон

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал, почему его соперница от Демократической партии Хиллари Клинтон потерпела поражение на президентских выборах. Об этом он написал в твиттере, сообщает Газета.ру.

«Вести политическую кампанию для получения голосов коллегии выборщиков гораздо сложнее и изощреннее, чем для получения голосов избирателей. Хиллари сфокусировалась не на тех штатах», — написал политик.

Campaigning to win the Electoral College is much more difficult & sophisticated than the popular vote. Hillary focused on the wrong states!