Трамп назвал причину проигрыша Клинтон

Трамп уверен, что показал бы куда лучшие результаты, если бы победитель определялся по голосам избирателей.

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал, почему его соперница от Демократической партии Хиллари Клинтон потерпела поражение на президентских выборах. Об этом он написал в твиттере, сообщает Газета.ру.

«Вести политическую кампанию для получения голосов коллегии выборщиков гораздо сложнее и изощреннее, чем для получения голосов избирателей. Хиллари сфокусировалась не на тех штатах», — написал политик.

Campaigning to win the Electoral College is much more difficult & sophisticated than the popular vote. Hillary focused on the wrong states! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 декабря 2016 г.

При этом Трамп уверен, что показал бы куда лучшие результаты, если бы победитель определялся по голосам избирателей. Избранный американский президент, однако, отметил, что в таком случае проводил бы компанию по-другому.