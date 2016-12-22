В Актобе осудили офицеров, сбежавших во время атаки террористами воинской части

Два майора спрятались в туалете части, а потом сбежали через форточку.

21 декабря осудили двух майоров: Кайнарбека Тастамбекова и его помощника Каиргали Уражанова, которые не исполнили свой долг. В день теракта пятого июня этого года, когда группа преступников напала на два оружейных магазина и войсковую часть Национальной гвардии, во время начавшейся стрельбы, эти майоры не попытались отразить нападение, даже не предупредили дежурных, а просто спрятались в туалете, затем сбежали через форточку, передает Первый канал «Евразия».

«В целях обеспечения для себя времени, необходимого для того чтобы покинуть здание штаба, действуя с прямым умыслом, не оповещая подразделения воинской части о происходящем нападении на воинскую часть, оставили в помещениях дежурного по части, а сами убежали через окно туалета на первом этаже», — говорит Тореали Бакиров, государственный обвинитель.

Если бы осужденные действовали по правилам, масштаб трагедии мог быть меньше и не погибли бы семь человек. Избежать еще больших жертв удалось благодаря героизму других военных и полицейских, которые не побоялись града пуль и ранений.

«Увидел человека в гражданском с ружьями с криками, он начал стрелять в мою сторону. Я занял оборону, зарядил оружие и открыл огонь на поражение»,- говорит Артём Авдеев, военнослужащий воинской части №6655.

«Я пытался им помешать. Мне стреляли в область сердца, и пуля попала в руку»,- сказал Акжол Шайсултан, военнослужащий воинской части №6655.

«Ранение груди и ноги в четырех местах. Не допустили, чтобы террористы завладели оружейным складом», — говорит Денис Чернышов, военнослужащий воинской части №6655.

Герои представлены к наградам, но не все получали их лично.

«Первую получил он, в Палладе. Первую пулю… оказывается… отец остаётся, сын уходит. Это тяжело, оказывается. Очень тяжело», — говорит Есенбай Тажибаев, отец погибшего Мирхана Тажибаева.

Два сотрудника Департамента Внутренних дел Актюбинской области были награждены орденом «Айбын» третьей степени. Ещё 9 сотрудников получили медаль «Ерлігі үшін» — За мужество. Кроме того, указом президента 20 полицейских награждены юбилейной медалью к 25-летию Независимости Республики Казахстан.