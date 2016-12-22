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За данные о местонахождении берлинского террориста объявлена награда в €100 тыс.

22 декабря 2016, 00:47

Основным подозреваемым в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине остаётся 24-летний уроженец города Татавина (Тунис) Анис А. Ранее полиция искала его в торговом центре в Дюссельдорфе и в общежитии на западе страны.


Генеральная прокуратура ФРГ 21 декабря распространила сообщение, в котором обещает заплатить вознаграждение в размере 100 тыс. евро за информацию, которая поможет установить местонахождение исполнителя теракта.

19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина. Погибло 12 человек, 48 были госпитализированы.

Власти Германии квалифицировали наезд на рождественскую ярмарку как теракт. Ответственность за него уже взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

Немецкое издание сатирического журнала Charlie Hebdo опубликовало карикатуру на теракт на обложке нового номера журнала.

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Фото: focus.de, источник - Лайф


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